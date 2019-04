Continental en Valeo willen antitrustactie van Europa tegen Nokia

De Duitse autofabrikant Continental en het Franse Valeo hebben samen met Daimler en Bury Technologies een antitrust-onderzoek aangevraagd bij de Europese Unie naar de patentlicentiepraktijken van Nokia voor auto’s. Dat heeft het Finse bedrijf woensdag tegenover Reuters gezegd.

De Duitse autofabrikant Daimler en Bury Technologies klaagden eerder al over de praktijken van Nokia rondom patentlicenties die essentieel zijn voor autocommunicaties. Vorige maand dienden ze een daar een klacht over in bij de Europese Commissie. De klacht highlight de doorlopende ruzies tussen tech-bedrijven en de autoindustrie over royalties die betaald moeten worden voor technologieën die in navigatiesystemen, communicatie tussen auto’s en zelfrijdende auto’s gebruikt worden.

Nokia werd op hetzelfde moment op de hoogste gesteld van de klachten van Bury Technologies, Continental en Valeo, als dat de Europese Commissie het bedrijf inlichtte over de klacht van Daimler, stelt een woordvoerder. De Europese concurrentiewaakhond heeft de klacht van Continental bevestigd. De organisatie stelt dat het deze klacht aan het beoordelen is, net als die van Daimler en Bury Technologies.

Klachten

“De reden voor deze klacht is dat we geloven dat Nokia geen eerlijke praktijken toepast als het gaat om het uitgeven van licenties voor hun zogenaamde standaard essentiële patenten”, aldus Continental in een verklaring. Bedrijven met essentiële patenten worden geacht deze op eerlijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden aan te bieden.

Valeo heeft ook bevestigd een klacht in te hebben gediend bij de Europese Unie. Dit bedrijf stelt dat Nokia misbruik maakt van zijn dominante positie. Nokia heeft een erg lucratief portfolio aan patenten, die het geërfd heeft van de tijd waarin het een vooraanstaande fabrikant van mobiele telefoons was.

Het bedrijf stelt sinds 2015 in gesprek te zijn met autofabrikanten en hun voornaamste leveranciers over het gebruik van zijn patenten.