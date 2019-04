Salesforce rolt nieuwe low code-diensten uit voor ontwikkeling AI-functies

Salesforce heeft de uitbreiding van Einstein Platform Services aangekondigd. Einstein Platform Services is ontworpen om ontwikkelaars te helpen bij het gebruik van het kunstmatige intelligentie (AI) platform Einstein. Het platform heeft er low code-diensten bijgekregen, schrijft ZDNet.

Einstein Platform Services bevat nu low code-diensten, waarmee Salesforce-administrators of -ontwikkelaars door AI aangestuurde tools kunnen maken voor vertalingen en optical character recognition (OCR).

Met Einstein Translation kunnen ontwikkelaars en administrators aan de hand van de Apex-programmeertaal automatische vertalingen instellen voor ieder object of veld in Salesforce. Een administrator kan het bijvoorbeeld gebruiken om inkomende vragen van klanten te vertalen naar de moedertaal van de mensen die ondersteuning bieden. De dienst vertaalt 21 verschillende talen.

Einstein Optical Character Recognition gebruikt computer vision om documenten te analyseren en relevante informatie er uit te halen. Een tool die gemaakt wordt met Einstein OCR kan het bijvoorbeeld eenvoudiger maken voor sales-werknemers om informatie uit een visitekaartje te halen en die informatie naar de juiste records te sturen.

Data in Salesforce

Gebruikers kunnen andere tools van derde partijen voor vertalingen en OCR vinden in de Salesforce App Exchange. Als je die tools gebruikt, betekent het echter ook dat de data van het bedrijf doorgestuurd wordt naar die dienst. “Aangezien vertrouwen onze beste eigenschap is, willen we ontwikkelaars graag in staat stellen om gebruikers aan te bieden om die data in Salesforce te houden”, stelt Marco Casalaina, VP of product management voor Salesforce Einstein.

De nieuwe tools zijn onderdeel van de strategie van het bedrijf om een reeks aan ontwikkelaarsdiensten aan te bieden, evenals low code-tools. Daardoor hoeven bedrijven geen nieuwe talent aan te nemen om enterprise-apps te maken.

Salesforce kondigde naast uitbreidingen voor het Einstein Platform Services ook aan dat het Einstein Prediction Services lanceert. Daarmee kunnen gebruikers voorspellende mogelijkheden van het platform naar diensten van derde partijen brengen.