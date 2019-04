Dell EMC verlengt samenwerking met Cisco

Dell EMC en Cisco hebben hun samenwerking verlengt. Beide bedrijven willen voortbouwen op tien jaar collaboratie om zo een leiderspositie in de hyperconverged-markt te behouden.

Cisco en Dell EMC hebben hun samenwerking officieel verlengt. Beide bedrijven gaan al een decennium lang samen in zee voor het aanbieden van marktspecifieke oplossingen. Dezer dagen gaat het vooral om (hyper)converged-hardware, waar Dell EMC hardware biedt (opslag), Cisco voor het netwerkluik instaat, en Dell via VMware ook een stuk software voor z’n rekening neemt. Het recentste product van die samenwerking is de VxBlock 1000: een kant en klare converged-oplossing.

Marktpositie

Dell EMC is absolute marktleider in het hyperconverged-segment volgens IDC, en het bedrijf gaat er vanuit dat de markt de komende jaren alleen maar aan belang zal groeien. “Dell, Cisco en VMware waren de eersten om een converged-oplossing op de markt te brengen in 2009”, aldus Dell EMC. “Sinds dan biedt Cisco netwerk oplossingen met Nexus en compute met UCS voor verschillende iteraties van VxBlock, terwijl Dell EMC zich profileerde als een top-reseller van Cisco-technologie.

De twee bedrijven vernieuwen hun samenwerking voor verschillende jaren. De belangrijkste drijfveer is de grote waaier aan voordelen die de collaboratie biedt voor de klanten, al zal ‘don’t change a winning team’ vermoedelijk ook een grote rol spelen. Samengevat verandert er dus niets: Dell EMC en Cisco zullen ook de komende jaren nog samen hardware uitbrengen, en daar vermoedelijk nog steeds een heel groot deel van de te verdelen koek mee wegsnoepen.