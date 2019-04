Windows 10-update geblokkeerd voor pc’s met USB-opslag of SD-kaart

Microsoft laat weten dat er een probleem is met de Windows 10 May 2019 Update in combinatie met USB-opslag of een SD-kaart. De softwaregigant werkt aan een oplossing, maar in tussentijd is er een eenvoudige oplossing: verwijder alle externe opslag en herstart de installatie.

Microsoft heeft een begeleidende blog gedeeld waar het probleem in detail wordt uitgelegd. Er schuilt een fout in de Windows 10 May 2019 Update die vandaag al beschikbaar is via MSDN en Windows Insider. De installatie van de nieuwe update start niet wanneer je externe opslag hebt aangesloten zoals een usb-stick, sd-kaart of externe harde schijf.

Opvallend: enkel pc’s met de Windows 10 October 2018 Update of de Windows 10 April 2018 Update krijgen een foutmelding. Alle andere Windows 10-versies kunnen wel upgraden met externe opslag.

Oplossing in de maak

De oplossing is behoorlijk eenvoudig: verwijder alle externe opslag en herhaal de installatieprocedure. Eens dat achter de rug is, kan je opnieuw alles aansluiten. In zijn blog duidt Microsoft dat heel soms ook interne schijven de foutmelding kunnen veroorzaken. Indien het niet de schijf is met de Windows-installatie op, kan je die tijdelijk loskoppelen.

Het probleem lijkt acuut, maar dat is het niet echt. De fout werd snel herkend door Microsoft en iedereen met externe opslag aangesloten krijgt de foutmelding te zien die de installatie blokkeert. Bovendien is de Windows 10 May 2019 Update nog niet beschikbaar voor het grote publiek. Enkel ontwikkelaars en vroege testers kunnen nog maar aan de slag met de update.

Microsoft laat weten dat er een oplossing beschikbaar is in de volgende service update voor Windows 10. Windows Insiders moeten wachten tot build 18877 waar de bug aangepakt.

