AWS geeft Snowball Edge optie voor block storage

Amazon Web Services (AWS) heeft zijn Snowball Edge-device de mogelijkheid gegeven om met block storage volumes te werken. De optie werd volgens de techgigant toegevoegd nadat klanten er om vroegen. De functie is per direct beschikbaar, meldt ZDNet.

“Met zowel block- als object-opslagopties op Snowball Edge, heb je de flexibiliteit om een bredere set aan applicaties uit te rollen in rugged, tijdelijke of mobiele omgevingen die gelimiteerde of geen netwerkconnectiviteit hebben”, aldus AWS. Om de block storage te gebruiken, gebruiken klanten de EBS API om volumes aan Amazon Machine Images te koppelen.

Volgens AWS is het niet nodig om volumes vooraf in te stellen, maar kunnen ze in het veld aangemaakt worden wanneer nodig. De volumes groeien elastisch naar hun gedefinieerde groottes.

EC2 instances

AWS kondigde in juli vorig jaar aan dat het ook mogelijk werd om EC2 instances te draaien op de 16 vCPU’s van de Snowball Edge-devices. Daarmee wordt het apparaat mee te nemen naar de werkvloer en daar alle standaard Amazon Machine Images op te verwerken. Zo is het mogelijk om meer zaken lokaal te verwerken, in plaats van dat ze naar de cloud moeten worden gestuurd om ze te verwerken.

Op die manier is het voor de Snowball Edge mogelijk geworden om steeds meer virtuele toepassingen draaiende te houden. De apparaten worden na gebruik teruggestuurd naar AWS, waar de gegevens overgezet worden naar de cloud voor aggregatie, stoarge en analyses.

Om dit alles mogelijk te maken, zijn de Snowball Edge-apparaten van prima hardware voorzien. Het console draait op een Intel Xeon-processor met een kloksnelheid van 1,8 GHz. Het apparaat ondersteunt verder maximaal 24 vCPU’s en 32 GB aan geheugen. Ook is er tegenwoordig een optie om een extra GPU toe te voegen aan de console.