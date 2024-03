Data wordt steeds sneller. Dit betekent dat onze systemen zich nu steeds meer richten op real-time data processing. Hiervoor gebruiken velen data streaming-software en time series database-oplossingen. Er is een nieuwe samenwerking op dit gebied tussen InfluxDB en Amazon Web Services (AWS). Beide partijen leveren voortaan gezamenlijk Amazon Timestream for InfluxDB.

Wat is Amazon Timestream voor InfluxDB?

Amazon Timestream is een time series database-dienst op serverless basis, bedoeld voor operationele applicaties. Het is speciaal gebouwd voor allerlei workloads, van IoT-queries met lage latency tot grote data ingestion. Amazon TimeStream for LiveAnalytics kan meer dan tientallen gigabytes aan time series data per minuut verwerken. Ook kan het binnen luttele seconden SQL-queries draaien op terabytes aan gegevens. Dit is nuttig om trends en patronen in nagenoeg real-time te kunnen identificeren.

Maar waarom is hier gekozen voor een InfluxData-partnerschap en wat biedt InfluxData?

InfluxData levert het InfluxDB time series platform dat gebruikt wordt om daarvoor relevante data te verzamelen, op te slaan en te analyseren. Hiermee kunnen ontwikkelaars en datawetenschappers hun time-stamped data in real-time opvragen en analyseren. Met Timestream for InfluxDB kunnen gebruikers open-source InfluxDB-databases van InfluxData draaien op AWS voor time series oplossingen. Denk hierbij aan onder andere real-time alerting en het monitoren van de betrouwbaarheid van infrastructuur, met een reactietijd van slechts een paar milliseconden.

Open-source, AI, IoT

InfluxDB open-source wordt nu aangeboden als een managed service voor time series data op AWS, toegankelijk via de AWS Management Console. “InfluxData is zeer toegewijd aan open-source. Zowel voor het bouwen van een open, eenvoudig te licenseren product als voor het toegankelijk maken voor zoveel mogelijk ontwikkelaars door eenvoudige en logische toegangspunten en een brede beschikbaarheid,” zegt Evan Kaplan, CEO van InfluxData.

Kaplan benadrukt graag het voordeel van cloudgebruik zelf en de nieuwe samenwerking met AWS in het bijzonder. Daarbij herinnert hij ons eraan dat time series databases een fundamenteel onderdeel zijn van de moderne datastack.

“Door miljoenen datapunten per seconde te analyseren, helpt deze soort databases storingen te detecteren, de betrouwbaarheid te verbeteren en gedrag te voorspellen voor IT-monitoring en IoT- en Industrial Internet of Things (IoT/IIoT)-processen. Dit maakt real-time analyse hiervan mogelijk,” aldus Kaplan.

Het InfluxDB-team suggereert dat de snelgroeiende markt voor time series databases nu kan worden gebruikt om real-time analytics en AI-trainingsmodellen aan te drijven. Door samen te werken met InfluxData hebben AWS-ontwikkelaars nu een eenvoudige manier om deze soort data te beheren en er waarde uit te halen binnen de AWS Management Console.

Open-source API-verbindingen

“We zijn verheugd dat we een managed service voor InfluxDB kunnen aanbieden. Met Amazon Timestream voor InfluxDB kunnen klanten met strenge latency-eisen voor hun time series toepassingen nu profiteren van open-source API’s en het gebruiksgemak dat onze klanten genieten met beheerde databaseservices op AWS, verminderde operationele lasten en verbeterde betrouwbaarheid voor hun InfluxDB-workloads,” zegt Jeff Carter, VP van databases en migratiediensten bij AWS. “Ons werk met InfluxData brengt een van de populairste open-source time series databases als een managed service voor AWS-klanten.”

Amazon Timestream for InfluxDB levert gebruikers direct een single-instance open-source versie van InfluxDB. Dit is te realiseren door een managed instance aan te maken die automatisch wordt geconfigureerd voor optimale prestaties en beschikbaarheid. Er zijn geen kosten vooraf, licenties of verplichtingen nodig en klanten betalen alleen voor de resources die ze gebruiken.

Single-node workload?

De eerste versie van het Amazon Timestream for InfluxDB-aanbod is gebaseerd op InfluxDB OSS 2.x, waardoor het geschikt is voor open-source gebruikers met workloads die slechts een single-node instance nodig hebben. Via de console kunnen klanten kiezen voor extra prestatie- en schaalbaarheidsmogelijkheden. Dit omvat hoge beschikbaarheid met meerdere AWS Availability Zones (multi-AZ) voor synchrone datareplicatie en back-up tussen AZ’s in 60 seconden zonder dataverlies.

Klanten die InfluxDB OSS 2.x gebruiken, kunnen aan de slag met de AWS managed service. Deze is inzetbaar via de AWS Management Console, CLI, CDK of AWS CloudFormation. Via deze oplossingen is er een nieuwe InfluxDB database-instantie aan te maken. Eenmaal gecreëerd, kunnen klanten de InfluxDB API’s gebruiken om back-ups te herstellen van zelfbeheerde database-instanties.

In de toekomst zal Amazon Timestream for InfluxDB uitbreiden om extra InfluxDB-versies te leveren. Dat is inclusief de nieuwe InfluxDB 3.0-productlijn via InfluxDB Community, die momenteel in ontwikkeling is. AWS en InfluxData zullen ook samenwerken om AWS-klanten extra nieuwe modules aan te bieden, specifiek voor het nieuwe 3.0-productaanbod. Dit omvat een Scale Module voor gedistribueerde queries vanaf meerdere instances en een Security Module voor specifieke permissies, single sign-on en audit logging.

Ontwikkelaars die de voordelen van InfluxDB 3.0 en AWS willen ervaren, kunnen aan de slag met InfluxDB Cloud Serverless. Dit draait op AWS en levert een managed, elastische database die op een multi-tenant cloud-infrastructuur draait. InfluxDB Cloud Dedicated draait ook op AWS en biedt gebruikers een dedicated, volledig beheerde cloud-infrastructuur die is geoptimaliseerd voor grootschalige workloads met toegevoegde enterprise-grade beveiligingsfuncties.

