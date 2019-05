Microsoft en Red Hat lanceren event-gedreven Kubernetes autoscaling-tool

Microsoft en Red Hat zijn een nieuwe open source-samenwerking gestart in de vorm van KEDA. KEDA moet ontwikkelaars helpen serverless, event-gedreven containers deployen, meldt TechCrunch. De tool werd aangekondigd tijdens een ontwikkelaarsconferentie van Microsoft.

KEDA staat voor Kubernetes-based event-driven autoscaling. Met de tool moeten gebruikers hun eigen event-gedreven applicaties bovenop Kubernetes kunnen bouwen. KEDA handelt hierbij de triggers af waarbij gereageerd moet worden op events die gebeuren in andere diensten en schaalt workloads wanneer dat mogelijk is.

KEDA werkt in iedere public of private cloud, en on premises. Het gaat onder meer om Azure Kubernetes Service en OpenShift van Red Hat. Daarmee kunnen ontwikkelaars nu ook Azure Functions, het serverless platform van Microsoft, pakken en deze deployen als een container in Kubernetes-clusters, waaronder op OpenShift.

De twee bedrijven lanceerden vorig jaar gezamenlijk beheerde OpenShift-oplossingen in de public cloud, onder Red Hat OpenShift op Azure. Daarmee wilden de partijen de complexiteit van containerbeheer voor klanten verminderen. Door OpenShift te gebruiken, is het mogelijk om applicaties tussen on premise-omgevingen en Azure te verplaatsen.

Hybride architecturen

Eerder dit jaar kondigde Red Hat aan een aantal nieuwe mogelijkheden en ondersteuningsprogramma’s toe te voegen aan het productportfolio voor het aan elkaar knopen van applicaties, data en verschillende integratietoepassingen. Die oplossingen werden gebouwd op het Red Hat OpenShift Container Platform voor Kubernetes.

Het gaat om oplossingen in de Red Hat Integration-oplossingen, genaamd Red Hat AMQ Online en Red Hat AMQ Streams. Ook werden er nieuwe connectoren voor Red Hat Fuse Online en end-to-end application programming interface lifecycle support toegevoegd. Volgens de leverancier bieden de oplossingen belangrijke integratie- en messaging-mogelijkheden met een cloud native toolchain om een uniforme totaalervaring te bieden, van ontwerp tot ontwikkeling, implementatie en beheer.