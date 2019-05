Intel voegt Developer Edition en installer toe aan Clear Linux-distributie

Intel heeft een grote update aangekondigd voor zijn Clear Linux-distributie. Het gaat onder meer om een nieuwe installer en een nieuwe Developer Edition. Ook komen er hardware-geoptimaliseerde programmer software stacks voor Deep Learning and Data Analytics.

Met de aankondigingen zet Intel verder in op open source, wat volgens het bedrijf “de softwaregedefinieerde infrastructuur die het moderne datacentrum getransformeerd heeft en het datacentrische tijdperk heeft ingeluid aandrijft”, meldt ZDNet.

“Tegenwoordig draait de overgrote meerderheid van de publieke cloud op open source-software; en nieuwe bijdragen van Intel zijn klaar om een toekomst te creëren waarin alles softwaregedefinieerd is, inclusief nieuwe gebieden zoals auto’s, industrie en detailhandel.”

Clear Linux is een rolling-release Linux-distributie. Het besturingssysteem blijft dichtbij de algemene Linux kernel, maar Intel heeft zijn variant geoptimaliseerd voor prestaties en beveiliging op zijn x86-platformen. Clear Linux kan gebruikt worden voor alle gebruikelijke doeleinden van Linux, maar is specifiek ontworpen voor gebruik in de cloud en met containers.

Developer Edition

Intel heeft nu onder meer een nieuwe installer aangekondigd, die Clear Linux naar de huidige tijdsgeest moet brengen. Daarbij gebruikt het nog steeds de Intel-specifieke swupd update en package manager.

Ook nieuw is de Developer Edition. Deze versie geeft ontwikkelaars allereerst een versie vanLinux die ontworpen is om zo goed mogelijk samen te werken met hardware van het bedrijf. Daarnaast zijn zijn basis programmeerbundels gecureerd om alle relevante ontwikkelaarstools te bieden met een enkele installatiecommando. Het commando ‘c-basic’ biedt bijvoorbeeld alles voor het ontwikkelen in C.

Clear Linux komt in deze update verder met Intel hardware-geoptimaliseerde programmer software stacks voor Deep Learning en Data Analytics. De Deep Learning Reference Stack is een geïntegreerde, hoog-presterende open source-stack, geoptimaliseerd voor Intel Xeon Scalable Processors. De stack omvat Intel Deep Learning Boost en is ontworpen om kunstmatige intelligentie (AI) usecases als beeldherkenning en spraakherkenning te versnellen.

De Data Analytics Reference Stack is ontwikkeld om enterprises te helpen grote hoeveelheden data op Intel Xeon Scalable-platforms te analyseren, classificeren, herkennen en verwerken aan de hand van Apache Hadoop en Apache Spark.

Filesystem in Userspace

Verder gebruikt Clear Linux een stateless design-concept, wat ontwikkelaars helpt om tijd te besparen bij het oplossen van conflicten tussen het besturingssysteem, de gebruiker en systeemconfiguraties. Dit doet het door verschillende klassen van configuraties in verschillende locaties te volgen. Een factory reset is daardoor uit te voeren door de ‘/etc’ en ‘/var’ repositories te verwijderen en te herstarten.

Daarnaast is een Filesystem in Userspace (FUSE) debug-systeem onthuld. FUSE haalt debug-informatie dynamisch op tijdens een debug-sessie. Wanneer er dus geprogrammeerd wordt in Clear Linux, zijn de debug packages al ingebouwd.

Tot slot komt Clear Linux met de laatste stable compilers. Op dit moment gaat het om GCC9, maar het plan is om over te stappen naar GCC10 als deze beschikbaar wordt.