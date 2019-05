Telindus gaat investeren in het leveren van ITaaS-diensten

Telindus wil meer gaan inzetten op het leveren IT as a Service-diensten vanuit publieke cloudomgevingen. Hiermee speelt het -naar eigen zeggen- in op de trend van de verschuiving van IT-diensten en -platforms voor bedrijven en organisaties van de on-premise eigen datacenters naar de diverse publieke (multi)cloudomgevingen.

Volgens eigen onderzoek van autonome specialist in slimme en veilige IT-platformen is de trend naar het leveren van IT-diensten en -omgevingen als ‘water uit de kraan’ voor bedrijven en organisaties belangrijk om sneller en eenvoudiger nieuwe diensten te kunnen aanbieden. Hierdoor kunnen zij dan ook weer sneller innoveren.

Ook constateert het onderzoek dat door de verschuiving van eigen datacenters naar publieke clouddiensten de complexiteit rondom deze diensten alleen maar toeneemt. Eindgebruikers zouden daarom de behoefte hebben aan een centrale strategische partner die deze toegenomen complexiteit voor hen ontzorgt.

Inspelen op trend

Telindus speelt vanzelfsprekend op deze trend is en komt met het leveren van IT as a Service (ITaaS) in eerste instantie met de dienst Cloud Insight as a Service. Met deze clouddienst zorgt de autonome specialist in slimme en veilige IT-platformen ervoor dat de security governance van cloudomgevingen te allen tijde bewaakt wordt.

Bovendien maakt de dienst de kosten van de cloudomgevingen inzichtelijk en maakt deze kosteneffectiever door besparingskansen te signaleren en benutten. Vanzelfsprekend in samenspraak met de specialisten van de klanten.

Toekomstige diensten

Voor de nabije toekomst wil Telindus nog meer van deze As a Service-diensten voor cloudomgevingen gaan bieden. Zo wil het bedrijven en organisaties met de dienst Multi-cloud Management as a Service de mogelijkheid gaan bieden om de verschillende cloudomgevingen die zij bij meerdere cloudaanbieders afnemen te beheren en als één uniform geheel beschikbaar te maken en zo te ontzorgen. De betreffende klanten kunnen dan zich volledig verder gaan toeleggen op hun zakelijke core business.

Technisch applicatiebeheer en IT ontzorgen

Voor de verdere toekomst heeft de specialist nog de dienst Technical Application Management as a Service in de planning staan. Deze dienst moet de verantwoordelijkheid van het technisch applicatiebeheer en de benodigde IT van bedrijven en organisaties volledig bij Telindus laten liggen. Klanten zijn daardoor alleen nog maar verantwoordelijk voor het functioneel beheer van de applicaties en wordt de complexiteit onder de spreekwoordelijke motorkap onzichtbaar gemaakt.