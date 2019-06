Google gaat in beroep tegen nieuwe Europese miljardenboete

Eerder dit jaar kreeg Google een boete van de Europese unie rond oneerlijke concurrentie met online advertenties. De boete bedraagt 1,5 miljard euro, de derde antitrustboete tot nu toe. Google legt zich hier niet bij neer en gaat in de tegenaanval.

Google heeft beroep ingetekend aan de algemene rechtbank van de Europese Unie. De zoekgigant geeft voorlopig niet meer details over zijn motivatie. Eind maart bij de veroordeling had Kent Walker, verantwoordelijk voor Global Affairs bij Google, een duidelijke reactie gegeven.

“We hebben al een groot aantal wijzigingen in onze producten doorgevoerd om tegemoet te komen aan de zorgen van de Commissie. In de komende paar maanden zullen we verdere updates uitvoeren om meer zichtbaarheid te geven aan rivalen in Europa.”

Volgens eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager misbruikt Google zijn dominante positie op de markt van zoekadvertenties door beperkende clausules op te nemen in contracten met AdSense-klanten, die deze websites verhinderen advertenties van concurrerende zoekmachines te tonen. “Dit wangedrag duurde meer dan tien jaar en ontnam andere bedrijven de mogelijkheid om eerlijk te concurreren en te innoveren”, zei Vestager tijdens een persconferentie.

Concurrentie

Aangezien concurrenten als Microsoft Bing en Yahoo hun zoekadvertenties niet bij Google kwijt kunnen, zijn externe websites met zoekfunctie belangrijke partijen voor deze bedrijven om hun business verder uit te breiden in concurrentie met Google, zo redeneert Vestager.

Na onderzoek van honderden overeenkomsten tussen Google en zijn belangrijkste ‘Adsense for Search’-klanten uit de periode tussen 2006 en 2016, stelt de Europese Commissie vast dat deze contracten verschillende beperkende clausules bevatten, die exclusiviteit of op z’n minst voorrang (‘premium placement’) afdwingen voor Googles zoekadvertenties. De clausules werden door Google in 2016 ingetrokken, enkele maanden nadat de Commissie de situatie aan de kaak had gesteld en van start ging met haar onderzoek.

Het is al de derde Europese antitrustboete voor Google in evenveel jaren tijd. Vorig jaar kreeg het bedrijf een boete van maar liefst 4,3 miljard euro opgelegd voor misbruik van zijn dominante positie op de mobiele markt. Het jaar daarvoor kreeg het een boete 2,4 miljard dollar voor het manipuleren van zoekresultaten in Google Shopping. Google is momenteel nog in beroep tegen beide boetes.

Gerelateerd: Google krijgt opnieuw Europese miljardenboete voor oneerlijke concurrentie