Orange Business Services verbetert Visibility-as-a-Service voor eindgebruikerservaring

Orange Business Services heeft zijn Visibility-as-a-Service (VaaS) verbeterd. Met de verbetering moeten bedrijven geholpen worden om het giswerk weg te halen uit de end-to-end applicatieprestatiemeting.

De VaaS-oplossing is gebaseerd op de SteelCentral Aternity-technologie van Riverbed. Daarmee is het mogelijk om end-to-end prestatiebewaking van de digitale ervaring tot op het apparaat van de eindgebruiker uit te voeren, ongeacht hoe complex de infrastructuur is of waar deze staat.

“Deze oplossing voegt nog een stuk toe aan onze connectiviteitsportfolio om de beste gebruikerservaring voor onze klanten te bieden. De holistische kijk op applicatieprestaties is van onschatbare waarde, niet alleen voor verandermanagement in projecten, maar ook gedurende de gehele levenscyclus van services”, zegt Pierre-Louis Biaggi, vicepresident Connectivity Business Unit bij Orange Business Services.

Problemen opsporen en oplossen

Het apparaat van de eindgebruiker opnemen in de oplossing voor het monitoren van applicatieprestaties, komt met meerdere voordelen. IT-afdelingen kunnen daardoor bijvoorbeeld accuraat problemen opsporen en oplossen, waardoor afdelingen volgens Orange Business Services minder naar elkaar wijzen.

Ook kunnen IT-afdelingen potentiële prestatieproblemen identificeren voordat de gebruiker ze zelf opmerkt. Het is daarna mogelijk om stappen te nemen waarmee de problemen in het apparaat, de toepassing of de infrastructuur opgelost worden. Oproepen naar de ondersteuningsafdeling worden zo beperkt en de ervaring van digitale gebruikers of eindgebruikers moet verbeterd worden.

Visibility-as-a-Service ondersteunt ook belangrijke implementaties als SD-WAN, Microsoft- en cloud-migraties. Dit is omdat het de impact op de eindgebruiker voor en na de wijziging kan meten. Daarnaast speelt dit een belangrijke rol bij het optimaliseren van de infrastructuur, door de impact van kleine wijzigingen als een softwarepatch op gebruikers te kunnen detecteren.