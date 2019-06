‘Amerikaanse chipleveranciers protesteren tegen ban op Huawei’

Amerikaanse chipfabrikanten, waaronder Qualcomm, Xilinx en Intel, zouden stilletjes druk uitoefenen op de Amerikaanse overheid om de ban op verkopen aan het Chinese fabrikant te versoepelen. Dat stellen bronnen die bekend zijn met de situatie tegenover Reuters.

Huawei werd in mei op een zwarte lijst gezet in de VS, waardoor het geen producten en diensten van Amerikaanse makelij meer mag kopen, tenzij de overheid hier toestemming voor geeft. De ban volgde na jarenlange vermoedens van Amerika over Chinese spionage via apparatuur van Huawei. Topmensen van Intel en Xilinx zouden eind mei bij een vergadering geweest zijn met het ministerie van Handel, om een reactie op die beslissing te bespreken. En ook Qualcomm zou met het ministerie gesproken hebben over het probleem, aldus vier ingewijden.

De chipfabrikanten stellen dat de afdelingen van Huawei die producten als smartphones en computerservers verkopen, onderdelen gebruiken die wijd verkrijgbaar zijn. Het zou dan ook onwaarschijnlijk zijn dat deze onderdelen dezelfde beveiligingsproblemen zouden veroorzaken als de apparatuur voor 5G van het bedrijf, zeggen drie ingewijden tegenover Reuters. “Dit gaat niet om het helpen van Huawei. Het draait om het voorkomen van schade aan Amerikaanse bedrijven”, aldus een bron.

De Semiconductor Industry Association (SIA), een handelsgroep, bevestigt tegenover Reuters dat het namens de bedrijven consultaties met de Amerikaanse overheid heeft opgezet, om hen te helpen om te voldoen aan de ban en om ambtenaren te informeren over de impact op de bedrijven. “Voor technologieën die niet gerelateerd zijn aan nationale veiligheid, lijkt het alsof ze niet binnen de ban zouden moeten vallen. Dit perspectief hebben we doorgegeven aan de overheid”, aldus Jimmy Goodrich, vice president van global policy bij SIA.

Google

Niet alleen chipfabrikanten, maar ook Google zou lobbyen om te kunnen blijven verkopen aan Huawei. Het bedrijf zelf zegt in een verklaring dat het met het ministerie van Handel samenwerkt om er zeker van te zijn dat het voldoet aan de nieuwe regels. Een woordvoerder van het ministerie stelt dat het “regelmatig reageert op vragen van bedrijven over het bereik van de wettelijke vereisten”. De gesprekken hebben volgens hem geen invloed op “acties van overheden”.

Intel, Xilinx en Qualcomm weigerden om te reageren op de berichtgeving van Reuters. Huawei reageerde niet op een verzoek voor commentaar.