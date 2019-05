VS plaatst Chinese fabrikant Huawei op zwarte lijst voor handel

De regering van de Amerikaanse president Donald Trump heeft het Chinese bedrijf Huawei toegevoegd aan een zwarte lijst voor handel. Daarmee wordt het erg moeilijk voor de telecomgigant om zaken te doen met Amerikaanse bedrijven.

De Amerikaanse Commerce Department stelde een regel in waarmee Huawei en 68 gerelateerde bedrijven in ruim twintig landen op een zogenaamde Entity List, schrijft Reuters. Daarmee wordt het verboden voor de Chinese fabrikant om onderdelen en componenten te kopen van Amerikaanse bedrijven, zonder dat de Amerikaanse overheid hier toestemming voor heeft gegeven.

Het krijgen van dergelijke toestemming is moeilijk. Aanvragen worden door de overheid bekeken onder een beleid waarbij van tevoren al wordt uitgegaan van een afwijzing. Huawei zegt dat het verliezen van toegang tot Amerikaanse leveranciers voor “significante economische schade tot de Amerikaanse bedrijven” zal zorgen, en “tienduizenden Amerikaanse banen” kan treffen, aldus Reuters. “Huawei zoekt direct naar oplossingen en zal een oplossing vinden voor dit probleem.”

De waarde van de aandelen van Amerikaanse leveranciers daalden na de bekendmaking van de regel, uit angst dat Huawei geen chips, software en andere componenten meer bij hen zou kunnen kopen.

Spanningen

De nieuwe regel komt na jarenlange spanningen tussen Huawei en de Verenigde Staten. De VS denkt namelijk dat de Chinese overheid apparatuur van het bedrijf kan misbruiken voor spionage. De VS heeft al meerdere bans ingesteld op Huawei, en lobbyt actief bij bondgenoten om hetzelfde te doen.

Daarnaast zijn er al enige tijd spanningen tussen de VS en China op het gebied van handel. Vorige week leek het er nog op dat handelsgesprekken in elkaar zouden klappen, nadat er een discussie ontstond over Chinese wijzigingen aan een concepttekst. De Verenigde Staten besloot vervolgens hogere tarieven in te stellen op producten uit China. Beijing sloeg terug met hogere belastingen op Amerikaanse producten.

Een woordvoerder van de Chinese minister van Handel Gao Feng zei dat de VS moet voorkomen de relatie tussen de twee grootste economieën ter wereld te schaden. Ook beschuldigde hij Washington van “handelsprotectionisme”. “China zal alle noodzakelijke maatregelen nemen om de legitieme rechten van Chinese bedrijven te beschermen”, aldus Gao.