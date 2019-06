MongoDB lanceert Atlas Data Lake en nieuwe beveiligingsfuncties

MongoDB heeft tijdens zijn ontwikkelaarsconferentie de lancering van Atlas Data Lake aangekondigd. Ook is er een nieuwe versie van MongoDB zelf, namelijk 4.2, dat diverse nieuwe beveiligingsfuncties krijgt, schrijft TechCrunch.

Atlas Data Lake stelt gebruikers in staat om door data te zoeken aan de hand van de Query Language van het bedrijf op AWS S3, ongeacht wat het format is. Er is ondersteuning voor bijvoorbeeld JSON, BSON, CSV, TSV, Parquet en Avro. Gebruikers hoeven de dienst alleen naar de bestaande S3 buckets te leiden om Atlas Data Lake te gaan gebruiken. Het beheren van servers of andere infrastructuur is niet nodig.

In de toekomst moet er ook ondersteuning voor Atlas Data Lake komen op Google Cloud Storage en Azure Storage. Eerder deze week werd bekend dat MongoDB zijn Atlas-dienst een diepere integratie geeft met Google Cloud, door de beheerde database-dienst van MongoDB beschikbaar te maken op het Google Cloud Platform.

MongoDB heeft verder Full-Text Search beschikbaar gemaakt, waarmee gebruikers toegang krijgen tot geavanceerde tekstzoekfuncties op basis van het open source Apache Lucene 8.

MongoDB 4.2

Ook werd de nieuwe versie van MongoDB onthuld, die met allerlei nieuwe beveiligingsfuncties komt. Zo is er client-side Field Level Encryption toegevoegd. Database-beveiliging vertrouwd normaal gesproken op het vertrouwden van de server-side, waardoor data veelal toegankelijk is voor administrators, ook als zij geen client-toegang hebben. Weet een aanvaller de server binnen te komen, dan zorgt dat voor grote problemen.

Het nieuwe beveiligingsmodel brengt de toegang naar de client en de lokale drivers. Het biedt meerdere opties voor versleuteling. Ontwikkelaars moeten hier een nieuwe “encrypt” JSON scheme attribute voor gebruiken. Aan de hand daarvan kan alle applicatie-code onveranderd draaien, en krijgen zelfs administrators geen toegang tot de database of zijn logs en backups. Dit kan alleen als ze client-toegangsrechten krijgen. De logica hiervoor zit in de drivers, waardoor de encryptie ook losstaat van de database.

Verder bevat MongoDB 4.2 ondersteuning voor gedistribueerde transacties en de mogelijkheid om MongoDB-deployments te beheren vanuit een enkele Kubernetes control plane.

Realm

MongoDB is begonnen om Realm, de mobiele database die het eerder dit jaar overnam, samen te brengen met de rest van zijn producten. Aan de hand van het Realm-merk voegt het bedrijf het serverless platform MongoDB Stitch samen met het mobiele database- en synchronisatieplatform van Realm. Het synchronisatieprotocol van Realm verbindt nu met de Atlas cloud-database, terwijl Realm Sync ontwikkelaars in staat brengt om die data naar hun applicaties te brengen.