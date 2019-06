Windows 10 sluit trager af door USB-C-bug

Gebruikers van Windows 10 1809 op een pc met USB-C-aansluiting, kunnen mogelijk een vertraging van een minuut ondervinden bij het afsluiten van hun systeem. Dat bevestigt Microsoft.

Philip Froese van Microsoft beschrijft het probleem in een blogpost. De bug heeft betrekking tot Microsofts implementatie van Intels USB Type-C Connector System Software Interface (UCSI) in Windows 10 1809. Dat is de update van oktober vorig jaar, die volgens cijfers van AdDuplex momenteel op ongeveer een derde van alle Windows 10-systemen geïnstalleerd staat.

“Een bug in de UCSI-implementatie in Windows 10 versie 1809 kan een vertraging van 60 seconden in het slaap- of afsluitproces van het systeem veroorzaken wanneer de power-down optreedt terwijl de UCSI-software bezig is met de verwerking van het aansluiten of loskoppelen van een apparaat op een USB Type-C-Poort”, legt Froese uit.

Geen schade

Buiten de vertraging zou de bug evenwel geen andere gevolgen hebben en is er geen risico op schade aan het systeem of USB-apparaat.

“Deze fout heeft geen invloed op de normale functionaliteit van USB Type-C op uw machine. Het systeem en de USB Type-C-poorten moeten goed blijven functioneren na de volgende ontwaking of herstart van het systeem”, verzekert Froese.

Updaten

Alleen Windows 10 1809 is getroffen door het probleem. Microsoft heeft de bug aangepakt in Windows 10 1903, de recente mei-update die momenteel naar gebruikers wordt uitgerold.

