Microsoft heeft het probleem opgelost waarin het gebruik van Copilot in combinatie met meerdere schermen voor rare beelden zorgde. Daarnaast is ook een comptabiliteitsprobleem opgelost dat upgrades naar Windows 11 23H2 blokkeerde.

Microsoft zet steeds meer in op de definitieve beschikbaarheid van Copilot in zijn producten, maar krijgt nu ook te maken met de eerste bugs die eindgebruikers bij het gebruik van deze AI-tool ervaren. Vooral gebruikers die de tool gebruiken in combinatie met meerdere schermen, klaagden erover dat desktop-iconen zich vreemd bewogen tussen de schermen. De iconen verspringen tussen beide schermen of lijnen zichzelf niet uit.

De techgigant heeft deze bug nu opgelost voor Windows 11-gebruikers met versies 22H2 en 23H2 en voor Windows 10-gebruikers met versie 22H2. Zakelijke Windows 11-versies zijn niet van een update voorzien, aangezien Copilot hier nog niet beschikbaar is.

Windows 11 23H2-bug aangepakt

Op hetzelfde moment heeft de techgigant ook een Copilot-probleem aangepakt dat een update naar Windows 11 versie 23H2 blokkeert voor alle gebruikers. Het probleem betreft een zogenoemde ‘compatibility safeguard hold’ voor bepaalde devices op basis van Windows 10 en 11. De bug is nu opgelost door een server-side-aanpassing voor Windows 23H2-devices met updates die ouder zijn dan negen januari van dit jaar.

Microsoft waarschuwt wel dat het 48 uur kan duren voordat de update naar Windows 11 23H2 voor deze systemen beschikbaar komt. Regelmatig heropstarten zou het proces kunnen versnellen.

Lees ook: Copilot kan nu AI-beelden bewerken