Microsoft deelt details over volgende Windows 10-update

Microsoft heeft zijn plannen voor de volgende Windows 10 feature-update met codenaam 19H2 aangekondigd. Deze update wordt veel kleiner dan gebruikelijk, en wordt uitgebracht als een cumulatieve update die bovenop 19H1 zit.

Dat de update kleiner is, betekent dat de builds van 19H2 die naar Insiders gaan, een variatie zijn op de 19H1 RTM in de vorm van een 18352.xxxxxx build, schrijft Windows Central. Er is al een eerste 19H2 build beschikbaar gemaakt voor Insiders in de Slow ring, met de naam 18362.10000. Grote wijzigingen of toevoegingen aan het besturingssysteem blijken daarin te ontbreken.

Snellere update

Volgens Dona Sarkar, het hoofd van het Insider-programma, krijgt de update die grote wijzigingen en toevoegingen dus ook niet. “19H2 bevat een set aan functies voor selecte prestatieverbeteringen, enterprise-functies en verbeteringen aan de kwaliteit.” De update wordt via servicing technology beschikbaar voor klanten die de May 2019 Update draaien. Dat is ook hoe het maandelijkse Cumulative Update-proces werkt.

John Cable, de directeur van Program Management, Windows Servicing and Delivery, stelt ook dat de updates via de servicing technology geleverd worden. Dit is volgens hem om te zorgen dat de updates op een minder verstorende wijze geleverd worden aan klanten. “Met andere woorden, iedereen die de May 2019 Update draait en update naar de nieuwe release, krijgt een veel snellere update-ervaring, omdat de update geïnstalleerd wordt als een maandelijkse update.”

Verder heeft Microsoft laten weten dat 19H2 naar verwachting in september al gelanceerd wordt. Dat is iets eerder dan normaal, maar niet verrassend aangezien 19H2 een stuk kleiner is dan de andere halfjaarlijkse updates van het bedrijf. 19H2 kan zelfs omschreven worden als een Service Pack voor 19H1, omdat het bestaat uit een set fixes en verbeteringen die op een al bestaande versie van Windows leven. De 20H1-update, die in de lente van 2020 moet verschijnen, komt wel weer met veel grotere updates.