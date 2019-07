Dropbox lanceert dienst voor verzenden van 100 GB aan bestanden

Dropbox heeft een nieuwe dienst aangekondigd waarmee gebruikers grote of een grote hoeveelheid bestanden kunnen delen. De dienst zit momenteel nog in bèta en richt zich specifiek op het verzenden van kopieën van bestanden.

Het nieuwe Dropbox Transfer verschilt daarin van de traditionele cloud-dienst van het bedrijf. Bij de bestaande functies deelt een gebruiker een gesynchroniseerd bestand, dat eventueel later nog aan te passen of te verwijderen is. Transfer verstuurt specifiek kopieën van bestanden, waarbij dit dus niet mogelijk is.

Met Dropbox Transfer kunnen gebruikers maximaal 100 GB aan bestanden versturen, schrijft ZDNet. Dit kan door de bestanden vanaf een computer of een Dropbox-account aan te klikken en te slepen naar de tool.

Transfer maakt vervolgens een link aan, die gebruikers naar iedereen kunnen sturen. De link is ook te gebruiken door mensen die geen Dropbox hebben.

Verschillende abonnementen

Op dit moment zit Transfer zoals gezegd nog in zijn bèta en is alleen door geselecteerde gebruikers in te zetten. Binnenkort wordt de dienst echter beschikbaar voor alle Dropbox-gebruikers.

Als Transfer voor iedereen beschikbaar is, krijgen Dropbox-gebruikers verschillende opties, afhankelijk van hun account. Basic-gebruikers kunnen 100 MB per bestandsoverdracht versturen, terwijl Plus-gebruikers maximaal 2 GB kunnen versturen. De links naar de bestanden blijven voor deze gebruikers maximaal zeven dagen live.

Professional-gebruikers krijgen toegang tot de volledige functies van Transfer. Zij kunnen dus maximaal 100 GB aan bestanden versturen. De linkjes blijven bovendien zeven, dertig of negentig dagen actief. Daarnaast is het mogelijk om eigen branding in te zetten en zijn er analytics over de bestandsoverdrachten.

Concurreren

Dropbox is zeker niet het eerste bedrijf dat bestandsoverdrachten fasciliteert. In maart dit jaar lanceerde Firefox bijvoorbeeld Firefox Send, waarmee gebruikers versleutelde bestanden van 2,5 GB kunnen delen.

Ook is er Secure File Transfer, een test van KPN waarmee gebruikers gratis grote bestanden versleuteld kunnen versturen. Het gaat om bestanden van maximaal 4 GB, die met end-to-end-encryptie op basis van AES-gcm verstuurd worden.

Meest bekend is het Nederlandse WeTransfer, dat al sinds 2009 ontstaat. Dit bedrijf laat gebruikers gratis tot 2 GB aan bestanden versturen.