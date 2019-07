IBM sluit miljardendeal met AT&T voor cloudcomputing

Een groot deel van de interne workload van AT&T gaat over naar de IBM Cloud, meldt SiliconAngle. Het gaat om een miljardenovereenkomst, zo is inmiddels bevestigd. De deal zou voor meerdere jaren gelden, al is het niet precies duidelijk wat de precieze tijdsspanne is.

De deal houdt in dat AT&T Business Solutions, de divisie die mobiele diensten aanbiedt voor zakelijke klanten, alle operationele applicaties naar de IBM Cloud overhevelt. Het proces zal naar verwachting gepaard gaan met een modernisatie van de software, en de expertise van IBM zal daarom gebruikt worden om bepaalde oudere workloads over te dragen die niet eenvoudigweg direct naar de cloud verplaatst kunnen worden.

Precieze inhoud deal onbekend

Volgens SiliconAngle betekent de inzet van IBM-expertise dat de deal voor een belangrijk deel professionele services omvat. IBM is hierin gespecialiseerd, wat weer een reden kan zijn voor AT&T om voor IBM te kiezen, ook al loopt IBM nog achter in vergelijking met leveranciers als Amazon Web Services, Microsoft Azure of Google. Red Hat, de leverancier van open-source software die eigendom is van IBM, gaat ook een rol spelen bij deze deal. De expertise van Red Hat geeft IBM waarschijnlijk een betere positie om hybride en multicloud netwerken te opereren; daarnaast zijn beide bedrijven al langer klant van AT&T.

Naast de Business Solutions-divisie zal IBM ook actief worden in het beheer van de infrastructuur van AT&T, zowel wat betreft de cloud als de on-premise fysieke infrastructuur. Als wederdienst gebruikt IBM AT&T vanaf nu als leverancier van alle softwarematige mobiele netwerkservices. Deze laatste deal heeft ook te maken met een geplande samenwerking op het gebied van “edge computing platforms”, waarover nog niet veel informatie beschikbaar is. Het enige wat de bedrijven erover loslaten is dat het doel is om bedrijven beter gebruik te laten maken van draadloze 5G-infrastructuur op hoge snelheid, die AT&T momenteel uitrolt.