Microsoft gaf per ongeluk niet geteste Windows 10 preview build vrij

Microsoft heeft eerder deze week per ongeluk preview build 18947 van Windows 10 beschikbaar gemaakt voor alle leden van het Windows Insider Program. Deze versie was nog niet uitgebreid getest, en werd ongeveer een uur later weer offline gehaald.

De preview build verscheen voor ieder lid van het Windows Insider Program, in alle ringen. Dat terwijl het programma verschillende niveaus heeft voor wanneer iemand een nieuwe preview ontvangt. In de Fast Ring is dat direct, maar kunnen previews nog veel bugs hebben. Pas nadat de preview uitgebreid getest is en problemen zijn opgelost, komt hij naar de Slow Ring.

Microsoft verwijderde de update dan ook snel weer van zijn servers, schrijft ZDNet. In de tussentijd is de preview echter door een onbekend aantal computers gedownload als onderdeel van het Windows Insider Program.

Het bedrijf plaatste een paar uur nadat de preview weer offline was gehaald een blogbericht op zijn website, speciaal voor gebruikers die de preview geïnstalleerd hadden. Daarin zegt het bedrijf dat getroffen gebruikers tien dagen hebben om het rollback-proces te voltooien, voordat dit niet meer kan. Hoe dat moet en hoe te controleren is of de preview geïnstalleerd is, staat in de blog beschreven.

Feature update installeren

De fout vormt verder met name een waarschuwing over ongewenste updates die klaar zijn voor installaties en hoe hier op gereageerd moet worden. Zo start Windows 10 niet automatisch opnieuw op als een feature update gedownload is. Gebruikers krijgen de optie om dit direct te doen of om het in te plannen.

Een optie om de update te cancellen, is echter niet duidelijk aanwezig. Toch is dit wel mogelijk door op de knop te klikken om update te pauzeren. Alle wachtende updates verdwijnen dan. In dit geval was een pauze van zeven dagen voldoende.

In die tijd is het overigens mogelijk om op de Resume-knop te klikken, om te zien of er andere updates zijn bijgekomen en om die te installeren. Updates kunnen ook meer dan een week gepauzeerd worden, via de geavanceerde opties. De maximale pauzeertijd is 35 dagen.