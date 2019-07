AWS ziet groei vertragen, terwijl Google Cloud-omzet flink stijgt

Amazon Web Services heeft zijn groei naar het laagste punt zien vallen sinds de resultaten van deze Amazon-afdeling apart gemeld worden. Ondertussen maakt Google Cloud juist een flinke groei door.

De groei van Amazon Web Services (AWS) kwam in het tweede kwartaal van dit jaar uit op 37 procent ten opzichte van een jaar eerder, schrijft Silicon Angle. Hoewel die groei in het niet valt met resultaten van eerdere kwartalen, zorgt de afdeling nog altijd voor het grootste deel van de winst van Amazon. Daarnaast is een groei van 37 procent natuurlijk nog steeds enorm, iets waar menig bedrijf direct voor zou tekenen. Amazon als geheel had dit kwartaal een winst van 2,6 miljard dollar of 5,22 dollar per aandeel. De algehele omzet van het bedrijf steeg met 20 procent naar 63,4 miljard dollar. Analisten hadden echter een winst van 5,56 dollar per aandeel met een winst van 62,52 miljard dollar verwacht.

AWS was goed voor 13 procent van de omzet van Amazon met een omzet van 8,4 miljard dollar. De operationele winst kwam uit op 2,1 miljard dollar, wat 69 procent is van het algehele operationele inkomen van Amazon.

Vertraging in groei

De groei van AWS is dus flink vertraagd, wat een verrassing was voor investeerders en geïnteresseerden. Chief Financial Officer Brian Olsavsky van Amazon stelt echter dat de omzetgroei van 37 procent wel neerkomt op een extra 9 miljard dollar als het gaat om de verwachting van de jaarlijkse omzet. “We zijn erg blij met de groei op het gebied van absolute dollars”, aldus de CFO. Toch zijn de verwachtingen voor het huidige kwartaal wel bijgesteld. Amazon denkt dat het netto aantal verkopen tussen de 17 en 24 procent groeit naar 66 miljard tot 70 miljard dollar. Het operationele inkomen wordt naar verwachting tussen de 2,1 miljard en 3,1 miljard dollar. Analisten hadden een omzet van 67,22 miljard dollar en een operationeel inkomen van 4,34 miljard dollar voor het lopende kwartaal verwacht.

Google Cloud

Google-moederbedrijf Alphabet heeft juist betere resultaten gerapporteerd dan analisten hadden verwacht. Het bedrijf had een nettowinst van 9,95 miljard dollar of 14,21 dollar per aandeel, tegenover een winst van 3,2 miljard dollar een jaar geleden, wel werd er toen 5 miljard gereserveerd voor een mogelijke antitrustboete van de EU, de winst lag dus eigenlijk op 8,2 miljard dollar. De omzet steeg met 19 procent naar 38,94 miljard dollar. Analisten hadden een omzet van 38,15 miljard dollar verwacht met een winst van 11,10 dollar per aandeel.

Google Cloud is nog altijd geen groot onderdeel van Alphabet, maar had desalniettemin indrukwekkende cijfers. Google-CEO Sundar Pichai kondigde namelijk aan dat de cloud-afdeling goed op weg is om een jaarlijkse omzet van 8 miljard dollar te behalen. Dat is het dubbele van begin 2018. Die omzet is echter nog altijd minder dan een kwart van de jaarlijkse omzet die AWS binnenhaalt.

Andere inkomsten

Waar de cloud-afdeling van Google zijn winst en omzet precies uithaalt, maakt het bedrijf niet bekend. Het is dus onduidelijk hoeveel er bijvoorbeeld uit de G Suite-applicaties komt. Bovendien hoort de cloud-afdeling tot het “other revenues”-segment, wat ook Google Play-apps, smartphones en smart speakers bevat. De omzet uit dit segment steeg dit kwartaal met bijna 40 procent naar 6,2 miljard dollar. Analisten hadden een stijging van 27 procent naar 5,63 miljard dollar verwacht. Volgens CFO Ruth Porat was het Google Cloud Platform echter wel opnieuw de derde grootste driver van de omzetgroei. Mobile search en YouTube-advertenties waren de andere twee.