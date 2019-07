Na cloud computing komt nu markt voor cloud-recycling op

Steeds meer bedrijven ruilen hun eigen datacentra en apparaten in voor de cloud. Apparatuur voor grote datacentra heeft echter een korte levensduur, waardoor er een geheel nieuwe markt ontstaat. De markt van cloud-recycling.

Onder meer cloud-servers hebben een erg korte levensduur, stellen experts tegenover The Wall Street Journal. De servers gaan vaak maar drie jaar mee, wat betekent dat een deel van de vroegste apparatuur op zijn einde is gekomen.

Door de snelle technologische ontwikkelingen en de bijbehorende snelle veranderingen in apparatuur, ontstaat er een nieuwe markt. Bedrijven als Sims Metal Management – de grootste recycler van de VS als het om volume gaat – en Electronic Recyclers International (ERI) richten zich namelijk ook op het recyclen van dergelijke apparatuur.

2 miljoen ton

De apparatuur uit datacentra bevat diverse onderdelen die waardevol kunnen zijn. Processors en ventilatoren kunnen opnieuw verkocht worden. Daarnaast bevatten ze metalen als aluminium, koper en staal, die waardevol kunnen worden nu ze meer gebruikt worden.

Sims Metal Management en ERI doen ieder proeven met het recyclen van kleine hoeveelheden materiaal van cloud computing-apparatuur in de VS. In de komende jaren verwachten ze dat de volumes snel toe gaan nemen. Sims Metal Management-CEO Alistair Field verwacht bijvoorbeeld dat er halverwege het volgende decennium 2 miljoen ton aan verouderde apparatuur gerecycled kan worden.

Cijfers van grote cloud-bedrijven ondersteunen dat. Amazon, Microsoft en Google gaven in 2018 samen meer dan 60 miljard dollar uit, 50 procent meer dan een jaar eerder, aan dergelijke apparatuur. De drie bedrijven upgraden hun datacentra en breiden deze uit.

Bedrijven willen recyclen

Probleem is echter dat de apparatuur uit de datacentra gevoelige data kunnen bevatten. Daardoor is het lastig om hier afstand van te doen. Google wil vooral recyclen en opnieuw verkopen, en ook Microsoft doet steeds meer aan recycling, hergebruik en herverkoop van componenten uit zijn cloud-infrastructuur.

Dit betekent dat recycle-bedrijven een premium prijs kunnen vragen voor de beveiliging van de data die op de verouderde apparatuur staat. Daarmee is meer winst te verdienen.