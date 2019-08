Google introduceert zakelijke tools voor hybride en multi-cloud

Google kondigde dinsdag een reeks tools aan voor organisaties die een hybride en multi-cloud-strategie toepassen. Een beta-versie van een nieuwe dienst voor het migreren van virtual machines vanaf Microsoft Azure hoort daar ook bij.

Google breidt ook het netwerkportfolio uit voor bedrijven die hun applicaties moderniseren, zo bericht ZDNet. Migrate voor Compute Engine wordt bijvoorbeeld uitgebreid om bedrijven in staat te stellen hun virtual machines rechtstreeks vanuit Microsoft Azure te migreren naar Google Compute Engine (GCE). De nieuwe dienst vormt een aanvulling op bestaande ondersteuning van Migrate voor het migreren van VM’s vanuit Amazon EC2.

Google kondigde daarnaast aan dat het met een beta-versie van Migrate voor Anthos komt. Deze tool stelt klanten in staat om VM’s vanuit on-premise of Google Compute Engine direct te verplaatsen naar containers die draaien in Google Kubernetes Engine. Google breidt ook de ondersteunde sources uit, zodat klanten hun VM’s direct vanuit Amazon EC2 en Microsoft Azure kunnen migreren naar containers in GKE.

Tools voor service meshes

Ondertussen breidt Google ook nog zijn tools voor het uitrollen en beheren van service meshes. Dit kan ondernemingen ondersteunen bij het in stand houden van consistente service als ze beginnen met het gebruik van microdiensten. Traffic Director, dat nu beschikbaar is op het Google Anthos-platform, is een fully-managed en schaalbare service mesh control platform. Dit zorgt voor slimme configuratiemogelijkheden in Envoy of soortgelijke proxies die ‘platform-agnostic’ netwerkmogelijkheden bieden. Traffic Director biedt slimme load balancing en geavanceerd traffic management, zoals traffic splitting, fault injection en mirroring. Google kondigde daarnaast ook een beta aan van Layer 7 Internal Load Balancer (L7 ILB) aan, die krachtige functies biedt voor load balancing in oudere omgevingen.