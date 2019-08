Cohesity helpt kwetsbaarheden in IT-omgevingen te ontdekken met back-up data

Cohesity, een specialist op het gebied van back-up en het beheer van secundaire data, gaat klanten helpen met het ontdekken van kwetsbaarheden en cyberrisico’s binnen hun IT-omgevingen. Met de Cohesity Cyberscan kunnen eindgebruikers van het opslagplatform van de leverancier dit onderzoek uitvoeren met behulp van hun back-up data.

De nu uitgebrachte applicatie van de back-up- en secundaire dataspecialist scant de back-upkopieën van eindgebruikers binnen het Cohesity Dataplatform op kwetsbaarheden voor de hele IT-omgeving van de eindgebruikers. Het gaat hierbij dan onder meer om kwetsbaarheden die het OS, de servers, de netwerkapparatuur en de daarbij ingestelde configuraties kunnen treffen.

Voor het scannen van deze omgevingen wordt de software van Tenable.io voor cloudgebaseerd vulnerability-beheer gebruikt. Gevonden kwetsbaarheden worden daarbij gecheckt tegen reguliere updates van de openbare Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) database. Daarnaast gebruikt de Cohesity Cyberscan vanzelfsprekend de eigen architectuur van de back-up- en secundaire data-specialist. Hierdoor werkt het direct op het Cohesity cluster waar de back-up data aanwezig is. Hierdoor hoeft er geen data naar een aparte applicatie-omgeving te worden verplaatst om de scans te kunnen uitvoeren.

Overige mogelijkheden

Naast het scannen op kwatsbaarheden, zorgt de nu uitgebrachte applicatie er ook voor dat beheerders hiermee back-up verfication kunnen uitvoeren. Hierdoor wordt zeker dat iedere back-up snapshot kan worden hersteld. Bovendien zorgt de applicatie ervoor dat het risico dat er bij een hersteloperatie opnieuw bekende of al opgeloste kwetsbaarheden opnieuw in de live productie-omgeving worden geïnjecteerd.

Verder maakt de Cohesity Cyberscan het mogelijk om op een reguliere basis scans op back-up data uit te voeren. Dit in plaats van te wachten op scans in live productie-omgevingen. Hiermee wordt dan de impact op de prestaties van deze live-omgevingen verminderd en hoeven deze ook niet plaats te vinden tijdens onderhoudsbeurten. Ten slotte worden natuurlijk op deze manier ook weer eventuele kwetsbaarheden in een eerder stadium ontdekt.

Uitbreiding op security-portfolio

De Cohesity Cyberscan vormt een toevoeging op eerdere security-applicaties van de back-up- en secundaire dataspecialist, zoals Comprehensive Defense Against Ransomware en Antivirus Applications Without Parallel Infrastructure.

De applicatie is per direct verkrijgbaar via de Cohesity MarketPlace en wordt standaard meegeleverd bij de laatste Pegasus 6.4 software release van het Cohesity DataPlatform.