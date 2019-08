Google: ‘Gebruik van AI gaat nieuw tijdperk in’

Google stelt dat het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) een nieuw tijdperk in is gegaan. Bedrijven denken niet meer alleen na over wat de technologie mogelijk voor hun bedrijf kan doen, maar zetten het ook daadwerkelijk in om hun bedrijf te versterken.

Vice president van AI Andrew Moore noemt dat nieuwe tijdperk ‘Deployed AI’. Dat betekent dat er “een visie” is voor het “transformeren van je bedrijf”, schrijft Silicon Angle.

Deployed AI draait om het hebben van een duidelijk doel om kunstmatige intelligentie te gebruiken, dat complete organisaties bij elkaar kan brengen, teams kan stroomlijnen en aandeelhouders betrekt. Daarnaast draait het om het hebben van een beter begrip van de risico’s en voordelen van de technologie, evenals de kosten van verandering.

“Als het eenmaal ingezet is, moet succes meetbaar zijn met duidelijke, objectieve metrics”, aldus Moore. “Dit stimuleert een voortdurende verfijningscyclus, waardoor je de resultaten continu kunt optimaliseren en het vertrouwen bij je gebruikers kunt versterken.”

Unilever

Moore haalt hierbij een voorbeeld aan van Google-klant Unilever. Unilever heeft meer dan vierhonderd productmerken voor consumenten en ruim een miljard klanten wereldwijd. Het gebruikt de AI-diensten van Google om meer persoonlijke relaties met al die klanten te ontwikkelen, aldus Moore.

“Door een reeks aan consumenteninzichten te gebruiken, samen met Google Cloud AI-tools als vertaling, visuele analytics en natural language processing, genereert Unilever sneller dan ooit inzichten en krijgt het een geheel nieuw begrip van waar hun klanten om geven.”

Campagne

Unilever gebruikt bijvoorbeeld de Cloud Vision API en Natural Language API van Google om de metrics van een marketingcampagne voor tandpasta in Zuid-Azië te analyseren. De campagne moedigde mensen aan om foto’s op te sturen, en de Cloud Vision API werd gebruikt om de content daarvan te begrijpen.

Natural Language API toonde de sentimenten van het publiek aan door reacties op sociale media gerelateerd aan de campagne te analyseren.

“Deployed API is wat er mogelijk is als technologieën als machine learning volwassen worden en het is de reden dat we denken dat de verschuiving van doorbraken in AI naar de toepassing van AI het spannendste hoofdstuk van zijn geschiedenis is”, aldus Moore.