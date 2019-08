Mendix voegt AI-functies toe aan lowcode-platform

Mendix voegt extra kunstmatige intelligentie (AI)-functionaliteiten toe aan zijn lowcode-platform, om het ontwikkelaars makkelijker te maken. Machine learning-algoritmes worden aan Mendix Assist toegevoegd voor het maken van codeersuggesties.

De algoritmes zijn getraind door het gebruik van data uit 5 miljoen applicatie-modellen, zo meldt DevOps.com. Deze komen uit de afgelopen tien jaar, uit 15 bedrijfstakken. Mendix claimt dat de accuratesse van suggesties met zo’n 95 procent toeneemt door de inzet van AI.

Voor nieuwe ontwikkelaars moet coderen sneller en beter gaan door de update. Voor ervaren developers moet de inzet van AI helpen om problemen of routinematige fouten die vaak voorkomen te herkennen. Behalve een suggestie voor de volgende stap geeft Mendix Assist ook aan welke stappen logischerwijs vóór een bepaalde actie komen, om het hele proces te verbeteren voor ontwikkelaars.

AI als accelerator voor ontwikkelaars

Om de nieuwe functionaliteit toegankelijker te maken, worden Mendix Studio en Mendix Studio Pro toegevoegd aan het platform. Dit zijn ontwikkelingsomgevingen die het voor zowel onervaren als professionele ontwikkelaars mogelijk moeten maken om lowcode te werken. Daarnaast wordt ondersteuning voor React toegevoegd, een aantal JavaScript libraries voor het bouwen van mobiele apps. Ook wordt er een native JavaScript editor toegevoegd. Bovendien integreren de programmeeromgevingen van Mendix lowcode applicatieontwikkeling over meerdere programmeerplatformen als iOS, Android, Java en Objective-C. Hierdoor wordt het voor ontwikkelaars makkelijker om herbruikbare code te schrijven.

Sheryl Koenigsberg, director of product and solutions marketing bij Mendix, meldt verder dat op de lange termijn AI zelfs zou kunnen worden geïmplementeerd in CI/CD-platforms. Dit betekent dat suggesties voor veranderingen aan applicaties al gegeven kunnen worden voor er ook maar een enkele regel code is geschreven. De AI-suggesties die door ontwikkelaars worden gebruikt kunnen nu al leiden tot applicaties die sneller door CI/CD-platforms geleid worden. In de toekomst moet het ontwikkelen van applicaties daardoor steeds sneller en efficiënter verlopen.