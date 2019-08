VMware updatet Workspace One, voegt AI-assistent toe aan platform

VMware heeft tijdens zijn VMworld-conferentie een aantal updates aangekondigd voor Workspace One, het platform voor de digitale werkplek van het bedrijf. Onder meer een AI-assistent en andere ondersteunende diensten maken deel uit van de updates.

Ook uitbreidingen van een aantal managed endpoint services en nieuwe ondersteuning voor multicloud zijn aangekondigd, meldt ZDNet. De belangrijkste van de ondersteunende services is de virtuele AI-assistent, genaamd Intelligent Hub Virtual Assistant, die in samenwerking met IBM Watson tot stand is gekomen. Door Natural Language Processing te gebruiken kan de assistent zowel input verwerken met spraak als met tekst. De assistent begeleidt gebruikers bijvoorbeeld als ze vragen hebben of als ze ergens niet uit komen. Ook kan de assistent applicaties openen en specifieke opdrachten uitvoeren voor gebruikers.

Aantal verdere ondersteunende diensten aangekondigd

Naast de virtuele assistent kondigde VMware ook Intelligent Hub Self-Service aan, een ondersteunende tool die geïntegreerd wordt in al bestaande lifecycle-, configuratie- en management-tools. Verder komt er een Digital Employee Experience Management-tool, waarmee problemen in hardware, besturingssysteem en applicaties pro-actief te detecteren zijn. Ook is er Workspace One Assist, dat de mogelijkheid geeft om bedrijfsdevices te monitoren. Dit is ook mogelijk voor persoonlijke devices, als gebruikers daar toestemming voor geven. Ook komt er ondersteuning voor multicloud-infrastructuur voor virtual desktops. Vanuit een configuratiecentrum genaamd Horizon Services krijgen gebruikers toegang tot virtuele desktops op meerdere clouds. Dit omvat onder meer AWS, Azure en on premise.

VMware lanceert naast bovenstaande updates ook een uitgebreider endpoint management-systeem. Er komt namelijk ondersteuning voor ‘bring your own device’ (BYOD) voor iOS 13. “Onze strategie is om de veiligheid van endpoint-devices continu te kunnen verifiëren”, zegt Chris Wolf, VP & CTO, Global Field and Industry van VMware. “We kunnen onmiddellijk, op een geautomatiseerde manier, de toegang van gebruikers tot bepaalde apps blokkeren of hen een waarschuwing sturen dat hun apparaat niet langer voldoet aan de regelgeving.”