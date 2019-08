Text-to-Speech van Google Cloud krijgt nieuwe talen en stemmen

De Text-to-Speech-dienst op Google Cloud krijgt een uitbreiding met een aantal nieuwe talen en nieuwe stemgeluiden. De uitbreiding moet de dienst aantrekkelijk maken voor meer klanten, uit meer delen van de wereld.

De app werkt simpelweg door het invoeren van geschreven tekst, die de dienst vervolgens omzet in spraak. Het resultaat is een artificiële stem die de tekst uitspreekt. Text-to-speech-diensten kunnen onder meer worden ingezet bij automatische antwoordapparaten in callcenters. Ook systemen in consumentenelektronica of auto’s maken kunnen gebruik maken van kunstmatige spraak. Zelfs podcasts of luisterboeken zouden uiteindelijk, met realistische stemmen, uit de dienst kunnen rollen. Hoe geavanceerder de text-to-speech wordt, hoe meer use cases er dan ook verschijnen.

Volgens SiliconAngle zullen er twaalf nieuwe talen of taalvarianten aan de dienst worden toegevoegd. De toegevoegde talen zijn Chinees (Mandarijn), Engels (India), Filipino, Fins, Grieks, Hindi, Hongaars, Indonesisch, Modern Standaard-Arabisch, Noors, Tsjechisch en Vietnamees. Verder zijn er 76 nieuwe stemgeluiden toegevoegd aan het spectrum van de dienst. In totaal zijn er daardoor nu 187 beschikbare stemmen in de dienst.

Realistisch stemgeluid met WaveNet

38 van deze stemmen zijn gecreëerd door WaveNet, een neural-networks-dienst van Google die realistische stemgeluiden kan genereren. Het totaal aan WaveNet-stemmen is nu 95. Volgens Google kunnen vooral deze stemmen van pas komen bij het contact van klanten met callcenters of spraakbediening van apparaten.

Productmanager Dan Aharon van Google, stelt dat de WaveNet-stemmen knap dicht in de buurt komen bij echte stemmen: “Het praktische effect is dat voor de meeste luisteraars een WaveNet-stem de interactie tussen mens en computer tot een vlotte en vertrouwde ervaring maakt. Met deze updates kunnen Cloud Text-to-Speech-ontwikkelaars nu miljoenen mensen in tal van landen bereiken met hun applicaties – en met nog veel meer talen in de toekomst.”