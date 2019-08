Open source-project CloudState wil serverless completer maken

Serverless technologie is voor ontwikkelaars dé manier om applicaties te ontwikkelen zonder te hoeven nadenken over hardwarebeperkingen. Tot nu toe kan serverless echter alleen gebruikt worden voor functional programming, maar CloudState wil deze grens doorbreken.

CloudState is een open source-project van Lightbend dat ontwikkelaars wat betreft serverless meer moet gaan bieden dan alleen functies. Lightbend-CTO Jonas Bonér: “Ik denk dat mensen soms geen onderscheid maken tussen serverless en Function as a Service. Ik denk dat de technologie daardoor eigenlijk een beetje te kort schiet. Wat serverless werkelijk aan waarde toevoegt is een volledig nieuwe ontwikkelaarservaring, door te proberen om zo veel mogelijk te automatiseren.”

Bonér vertelt dat klanten op zoek zijn naar een complete serverless platform, in plaats van alleen bepaalde delen van programma’s. “Veel mensen zeggen dat ze een bepaalde use case hebben voor de huidige staat van serverless en Function as a Service, maar een deel van hun applicatie werkt daar niet echt.”

Aanvulling op functional programming

CoudState moet daarom functional programming aanvullen, door gebruik te maken va technologieën zoals KNative. Met KNative wordt serverless en containeriseren gecombineerd. Ook gRPC, Akke Cluster en GraalVM op Kubernetes zullen worden ingezet.

Veel meer is nog niet bekend over het project, maar Bonér stelt dat de grote lijnen ondertussen op papier staan. Het uiteindelijke doel is in ieder geval om een bredere visie op serverless te creëren. In een ideale wereld kunnen ontwikkelaars dan code schrijven zonder te hoeven nadenken over de hardware die de code moet gaan draaien.