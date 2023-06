Niet alle data is van nature geschikt voor full-stack observability-platformen, zoals dat van Cisco. CloudFabrix wil dat probleem oplossen door middel van de Observability Data Modernization Service (ODMS).

Cisco kondigde afgelopen februari tijdens Cisco Live in Amsterdam een tech preview van het eigen Full-Stack Observability (FSO)-platform aan. Er werd meteen ook bij vermeld dat FSO algemeen beschikbaar zou zijn in juni van dit jaar. Aangezien deze week Cisco Live in Las Vegas is (wij zijn ter plaatse, overigens), is het vrijwel zeker dat Cisco dat dat deze week gaat gebeuren. Met de komst van een dergelijk platform komen er ook altijd andere partijen die hier specifieke oplossingen voor aanbieden. Met de sterke band die CloudFabrix heeft met Cisco in het achterhoofd, is het geen verrassing dat deze design partner van Cisco een van de eerste is.

TIP: Eerder dit jaar hebben we uitgebreid uit de doeken gedaan wat CloudFabrix wil bereiken met het de Robotic Data Automation Fabric (RDAF) die het heeft gebouwd. Lees dat artikel vooral ook nog even goed door, want ODMS is gebouwd op RDAF.

Veel verschillende soorten telemetrie

Een van de problemen die er zijn heeft te maken met de standaard die verschillende onderdelen van een IT-omgeving voor de telemetrie. Een FSO-platform klinkt interessant, maar als het niet alle data kan ingesten, bijvoorbeeld vanuit VMware vSphere, dan kan het de naam niet waarmaken. Dat wil zeggen, er is dan geen sprake van full-stack observability, maar partial-stack observability. En dan heb je er eigenlijk niet zoveel aan.

Open Telemetry (OTEL) moet een belangrijke rol gaan spelen bij (onder andere) de gang richting daadwerkelijke full-stack observability. Deze open standaard voor telemetrie is aan een stevige opmars bezig. Afgelopen april tijdens KubeCon ging het er bijvoorbeeld heel veel over. En het feit dat ServiceNow een OTEL-speler zoals LightStep overgenomen heeft, geeft ook aan dat er schwung in zit. Cisco zelf kondigde afgelopen februari tijdens Cisco Live Europe tot slot nog ondersteuning voor OTEL aan binnen ThousandEyes.

CloudFabrix Observability Data Modernization Service

Het punt is echter dat lang niet alle telemetrie tegenwoordig in deze standaard is verpakt. Er worden nog veel vendorspecifieke agents gebruikt om data te verzamelen. Dat is waar ODMS van CloudFabrix om de hoek komt kijken. Hiermee kun je deze signalen omzetten naar OTEL-signalen. En hiermee voegt het deze signalen toe aan het observability-platform, in dit geval specifiek Cisco FSO. Het is echter ook voor andere omgevingen in te zetten. CloudFabrix zelf heeft het over specifieke verticals zoals de gezondheidszorg, fintech en telco en ook specifiek over SAP-omgevingen.

ODMS gaat volgens CloudFabrix niet alleen over het moderniseren van de data. Het doet ook iets op het gebied van het leveren van context. Concreet gaat het dan om het in kaart brengen van de topologie, het verrijken van data met behulp van metadata en het bouwen van afhankelijkheden over domeinen heen, lezen we in het persbericht van CloudFabrix. Dit doet het door de inzet van meer dan 1000 van de low-code bots die we kennen van het Robotic Data Automation Fabric waar we hierboven naar verwezen. Dit onderdeel lijkt CloudFabrix wel specifiek op Cisco FSO te hebben afgestemd.

Zoals we eerder al opmerkten, richt CloudFabrix zich weliswaar van oudsher sterk op het portfolio van Cisco. Het wil echter ook buitenom de Cisco-wereld relevant zijn en blijven. Het is goed om te weten dat de aankondiging van vandaag een voorbeeld is van wat er bovenop RDAF gebouwd kan worden, geeft CloudFabrix aan. Het noemt zelf SAP Observability nogmaals als voorbeeld, evenals Telco Service Assurance. Deze onderdelen zijn complementair aan het aanbod dat het bedrijf voor Cisco FSO ontwikkelt.