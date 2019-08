Infoblox komt met cloud-managed DDI

Infoblox laat aan Techzine weten dat het BloxOne DDI introduceert, een DDI (DNS, DHCP en IPAM)-cloudoplossing die gericht is op netwerken van nevenvestigingen van bedrijven. Volgens Infoblox is het toenemende gebruik van SaaS een reden voor het verbeteren van de DDI-infrastructuur.

Het doel van de dienst is het verbeteren van gebruiksgemak voor medewerkers, maar ook het verbeteren van beheer op afstand, zichtbaarheid en betrouwbaarheid. BloxOne DDI is een gevirtualiseerd platform en is cloud-managed.

De responstijden van SaaS-applicaties gaan met de oplossing omlaag, doordat er lokale DNS-naamomzetting wordt gebruikt. Verder wordt er een verhoogde betrouwbaarheid bereikt door het draaien van controle- en managementfuncties in de cloud. Daarnaast is er nog Zero Touch provisioning, wat leidt tot eenvoudig beheer van meerdere locaties. Regelgeving kan daardoor op afstand worden ingevoerd op alle locaties.

Infoblox meldt verder dat recent onderzoek aantoont dat netwerken van nevenvestigingen drastisch verbeterd zouden kunnen worden. 75 procent van de netwerkbeheerders heeft meerdere keren per jaar te maken met netwerkonderbrekingen, wat in 99 procent van de tijd een negatief effect heeft op het functioneren van de organisatie. Daarbij heeft 49 procent van de organisaties minstens drie uur nodig voor het herstellen van dergelijke problemen met netwerken.

Optimaal gebruik van SD-WAN

Het optimaliseren van netwerkstructuur voor SD-WAN is volgens Infoblox cruciaal, aangezien bedrijven steeds vaker van kleine of grote nevenvestigingen gebruikmaken. Onder meer cloudtoepassingen als Office 365 zouden voordeel hebben van SD-WAN bij meerdere vestigingen.

“DDI is cruciaal voor netwerkverbindingen, zowel binnen de datacenters als richting de diverse locaties. Organisaties die SD-WAN introduceren vergeten helaas vaak dat hun DDI-platform met die oplossing moet meegroeien”, zegt Brandon Butler, Senior Research Analyst, Enterprise Networks bij IDC. “Een lichtgewicht DDI-oplossing helpt organisaties ook op locatie, bijvoorbeeld door DNS queries lokaal af te handelen, zonder eerst terug te moeten naar het datacenter. Daardoor wordt ook een directe verbinding met public cloud-platformen mogelijk, waardoor organisaties maximaal gebruik kunnen maken van hun SD-WAN investering.”