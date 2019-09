‘IT-budgetten voor het komende jaar groeien flink’

De IT-budgetten van fiscaal jaar 2020 – dat tussen 1 oktober 2019 en 30 september 2020 loopt – zijn flink gegroeid ten opzichte van een jaar eerder, blijkt uit onderzoek van TechRepublic. 26 procent van de respondenten geeft aan dat de IT-budgetten 20 miljoen dollar of meer bevatten.

In 2019 gaf slechts 9 procent van de respondenten aan dat de IT-budgetten 20 miljoen dollar of meer waard waren. In 2020 verwacht 2 procent zelfs dat het budget tussen de 250 miljoen en 499,99 miljoen dollar bevat.

De budgetten voor IT waren in de afgelopen jaren juist redelijk stabiel. Zo gaf 70 procent van de respondenten aan dat hun IT-budget voor 2019 onder de 1 miljoen dollar uit zou vallen. Dat gold in 2018 voor 62 procent en in 2017 voor 66 procent.

Prioriteiten nemen toe

Ondertussen nemen de prioriteiten op het gebied van IT toe. Dit jaar is beveiliging voor 51 procent een prioriteit, gevolgd door cloud-diensten met 45 procent. De lijst wordt verder aangevuld door interne hardware- en software-aankopen (37 procent), digitale transformatie (31 procent) en het trainen van huidige werknemers (29 procent).

In eerdere jaren waren die prioriteiten nog anders. In 2018 en 2019 gaven respectievelijk 53 en 63 procent aan dat beveiliging de belangrijkste prioriteit was. In 2017 bleek netwerkbeveiliging de hoogste prioriteit, met 66 procent van de stemmen. 57 procent zei toen verder te investeren in netwerkinfrastructuur.

In dat jaar gaf ook 3 procent van de respondenten aan een IoT-applicatie te hebben staan. Inmiddels geeft 9 procent van de respondenten aan dat IoT-implementatie in 2020 een belangrijke prioriteit is voor het IT-budget.

Toewijzing bedrijfsbudget groeit

De toewijzingen van bedrijfsbudget aan IT is in de afgelopen jaren ook gegroeid. In 2017 zei bijvoorbeeld 27 procent van de respondenten dat tussen de 1 en 5 procent van het bedrijfsbudget toegewezen werd aan IT. In 2018 steeg dat naar 36 procent en vorig jaar was dat 39 procent.

In 2020 is dat aantal iets afgenomen. 37 procent van de respondenten stelt dat het toegewezen budget voor IT minder dan 5 procent van het bedrijfsbudget was. Daarentegen stelt 13 procent dat 11 procent of meer van het totale budget van het bedrijf naar IT gaat.