Sharp lanceert slim Windows Collaboration Display met IoT-hub

Tijdens een simultaan evenement in zes verschillende landen heeft Sharp samen met Microsoft zijn Windows Collaboration Display voor de Europese markt gelanceerd. Dat werd ontworpen om samenwerking te bevorderen en meetings efficiënter te maken.

Sharp had voor de gelegenheid zijn nieuwe samenwerkingsscherm opgesteld in zes verschillende locaties: de Microsoft-kantoren in België, Frankrijk, Italië, Polen, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk. Het doel van die semi-virtuele persconferentie was om meteen te tonen hoe het Windows Collaboration Display (WCD) samenwerken en vergaderen vanop afstand eenvoudiger maakt.

“We spenderen gemiddeld 17 uur per maand in vergaderingen en dat kost veel tijd en geld”, vertelt Ian Barnard, Europees directeur Visual Solutions bij Sharp, live vanuit het Verenigd Koninkrijk. “Sharps ‘smart office’-strategie is erop gericht elk kantoor slim te maken, te zorgen voor een vrije stroom van informatie en verdageringen effectiever te maken.”

Wat later zien we hoe Sharp-medewerkers vanuit elk land in realtime samenwerken in de Microsoft Whiteboard-applicatie. De presentatie vanuit de verschillende nationale Microsoft-kantoren was niet toevallig gekozen: Sharp en Microsoft hebben voor dit scherm nauw samengewerkt om hardware en software volledig op elkaar af te stemmen. Het WCD geniet volledige ondersteuning van Microsoft Teams en het Windows-besturingssysteem. Alle drivers zijn voorzien en ook bij toekomstige updates blijft alles gewoon werken.

USB-C

Het WCD is een 70 inch 4K-scherm met touch-ondersteuning. Sharp spreekt over een pen-op-papier-ervaring die gelijkwaardig is aan het touchscreen van je smartphone of tablet. Wat inputmogelijkheden betreft is USB-C de optimale keuze. Er wordt een kabel van 8 meter meegeleverd die alle beeld en data van een laptop naar het grote scherm doorsluist en touch-interactie mogelijk maakt.

Alternatief kan met een draadloze verbinding nagenoeg dezelfde ervaring worden bereikt, maar dan krijg je te maken met een lichte vertraging wanneer je aantekeningen maakt op het scherm. Daarnaast ondersteunt het WCD ook HDMI en Thunderbolt 3, zodat je ook een MacBook kan verbinden. In dat geval is de integratie wel minder naadloos dan met Windows en zal je meer zelf moeten configureren.

Open systeem

Albert Sironval, Dealer Account Manager Visual Solutions bij Sharp in België benadrukt dat het Windows Collaboration Display, ondanks het eerste woord in de naamgeving, een open systeem is dankzij de input via USB-C. “Het WCD is gecertificeerd voor gebruik met Windows en Microsoft Teams, maar 62 procent van de bedrijven gebruikt meer dan drie samenwerkingsplatformen. Het systeem is open en kan ook met andere platformen worden gebruikt.”

Dat geldt ook voor de videohardware. De WCD komt standaard voorzien met een 4K-camera met gezichtsveld van 120° en een array van 4 microfoons die werken over een afstand van 4 tot 6 meter. De camera kan desgewenst worden ingewisseld voor een ander exemplaar, zoals bijvoorbeeld een Logitech MeetUp, met meer geavanceerde mogelijkheden.

Sironval positioneert het Windows Collaboration Display tussen Teams en Skype Room Solutions enerzijds en de Microsoft Surface Hub anderzijds. Het WCD heeft altijd een inputdevice nodig en kan er ook twee naast elkaar weergeven. Wie liever een permanente oplossing in zijn vergaderruimte installeert, kan bijvoorbeeld een NUC gebruiken en die achterop het WCD monteren.

IoT Sensor Hub

Het WCD heeft nog één handigheid aan boord in de vorm van de IoT Sensor Hub. Via verschillende sensoren wordt voortdurend informatie verzameld over de bezetting, temperatuur, luchtkwaliteit, vochtigheid en het omgevingslicht in de vergaderruimte. Die data wordt bewaard in een beveiligde Azure-omgeving waar alleen de klant toegang tot heeft, en kan worden gebruikt om vergaderruimtes te optimaliseren.

Al die data wordt inzichtelijk gemaakt in Sharps WorkSpace Intelligence-software. Blijkt dat een vergaderzaal voorzien op twaalf personen doorgaans maar door vijf of zes mensen wordt bezet, dan kan worden nagedacht over een andere invulling van die ruimte. De data kan vanuit Azure ook worden aangesproken door bijvoorbeeld een slim aircosysteem om de temperatuur optimaal aan te passen. Of eenvoudiger: de Sensor Hub is altijd actief en zou het scherm kunnen inschakelen wanneer wordt gedetecteerd dat mensen de vergaderzaal binnenkomen.

Klanten kunnen de WorkSpace Intelligence-software gedurende 90 dagen gratis gebruiken, daarna rekent Sharp een maandelijkse licentiekost aan per actieve WCD. De Europese prijs daarvoor is nog niet officieel, maar zal rond de 15 euro bedragen. De hardware (zonder voet, maar mét camera en IoT-hub) krijgt een adviesprijs van om en bij 7.750 euro, exclusief btw, en zou vanaf eind deze maand leverbaar moeten zijn.