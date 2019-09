IBM combineert Cloud Foundry met Red Hat OpenShift

Op Cloud Foundry Summit vorige week in Den Haag kondigde IBM aan dat het Cloud Foundry (CF)-containers kan draaien op Red Hat OpenShift met Kubernetes. De nieuwe compatibiliteit betekent dat Cloud Foundry-containers gebruikt en beheerd kunnen worden zoals andere OpenShift-containers.

Cloud Foundry verloor de afgelopen tijd aan populariteit ten opzichte van Kubernetes. De move om de twee platformen te laten samensmelten levert dus niet alleen extra functionaliteit op. IBM maakt met de aankondiging handig een begin om hun achterstand in de cloud te verkleinen. Op die manier hoeft IBM dus niet te stoppen met het gebruik van Cloud Foundry. If you can’t beat them, join them.

Op Cloud Foundry wordt code automatisch in containers verpakt van waaruit applicaties gedraaid kunnen worden. IBM gebruikte de CF-technologie al langer. Met de acquisitie van Red Hat (en dus OpenShift) eerder dit jaar had Big Blue echter ineens een concurrerend containerplatform in handen. Nu draaien CF-containers dus ook op Kubernetes, waardoor deze concurrentie niet meer zo problematisch is.

CF-implementaties op Kubernetes

Volgens The Register heeft het Eirini-project van Cloud Foundry de basis gelegd onder de nieuwe mogelijkheden met CF-containers op Kubernetes. Dit project bevatte een optie om uit te rollen op Kubernetes in plaats van de Diego-infrastructuur van Cloud Foundry. “Een deel van wat dat voor ons mogelijk maakt, is het Eirini-project dat we samen met onze collega’s van SAP, SUSE en Pivotal hebben geleid”, meldde Tammy van Hove, distinguished engineer bij IBM.

Naast het uitrollen van CF-containers op Kubernetes is het ook mogelijk om CF-containers te integreren met applicaties die al op OpenShift zijn geïnstalleerd. Verder kunnen een preview van Pivotal Application Service en SUSE Cloud Application Platform nu ook op OpenShift/Kubernetes draaien.

De toevoeging van Cloud Foundry-functionaliteit aan OpenShift is voor IBM een nieuwe stap in de richting van de concurrentie. IBM timmert met de nieuwe Cloud Foundry-functies weer een stukje aan de weg om Google Cloud, AWS en Microsoft Azure niet volledig uit het oog te verliezen.