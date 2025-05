Salesforce kiest voor flexibele prijsstrategie voor Agentforce AI-agents

Salesforce heeft een nieuwe flexibele prijsstrategie geïntroduceerd voor Agentforce. Door de stijgende vraag naar AI-agents binnen organisaties wil Salesforce klanten nu meer controle geven over hun AI-investeringen. Met Flex Credits, Flex Agreements en nieuwe Agentforce-gebruikerslicenties kunnen organisaties beter schalen met hun AI-toepassingen.

Steeds meer organisaties behalen significante voordelen met AI-agents. Veel organisaties switchen van experimenteren naar productie. Digitale arbeid is in veel organisaties al een normale gang van zaken. Om hierin tegemoet te komen introduceert Salesforce een nieuwe prijsstrategie voor Agentforce, Salesforce’s oplossing voor AI-agents.

De nieuwe prijsstrategie bestaat uit drie belangrijke onderdelen. Als eerste introduceert Salesforce Flex Credits. Waar klanten voorheen 2 dollar per conversatie betaalden, kunnen ze nu gebruikmaken van een verbruiksmodel via Flex Credits. Hiermee betalen organisaties alleen voor de specifieke acties die Agentforce voor hen uitvoert.

Elke actie kost 20 Flex Credits, wat neerkomt op 0,10 dollar per actie. Flex Credits zijn verkrijgbaar in bundels van 100.000 credits voor 500 dollar. Via de Salesforce Digital Wallet kunnen klanten hun AI-uitgaven beheren en toewijzen aan specifieke toepassingen. Bedrijven krijgen hiermee ook gedetailleerd inzicht in hun verbruik en kunnen hun behoefte aan credits of budget proactief voorspellen.

Verschuivende investeringen met Flex Agreement

Het tweede onderdeel is de Flex Agreement, waarmee organisaties hun investeringen flexibel kunnen verschuiven tussen menselijke medewerkers en digitale arbeidskrachten. Hiermee kunnen klanten gebruikerslicenties omzetten naar Flex Credits en andersom, afhankelijk van hun prioriteiten. Deze flexibiliteit stelt bedrijven in staat hun AI-investeringen continu aan te passen voor optimale groei en efficiëntie.

Tot slot introduceert Salesforce nieuwe Agentforce-gebruikerslicenties en add-ons waarbij Agentforce-functionaliteit is inbegrepen. Deze gebruikerslicenties bieden onbeperkt gebruik van interne AI-agents, dat zijn AI-agents die enkel door medewerkers gebruikt kunnen worden en niet door klanten. Deze licenties lopen via een maandelijks abonnementsmodel. Hiermee is het voor teams mogelijk om digitale arbeidskrachten onbeperkt in te zetten, zonder zorgen over kosten of limieten.

Volgens Elia Wallen, CEO van Engine, geeft het nieuwe flexibele prijsmodel de mogelijkheid om AI-agents toe te passen voor veel meer dan alleen klantenservice en traditionele CRM.

Agentforce-ontwikkeling

De nieuwe prijsstrategie volgt op maanden van snelle ontwikkeling rondom Agentforce. In september 2024 lanceerde Salesforce dit platform met torenhoge verwachtingen, waarmee klanten eenvoudig hun eigen AI-agents kunnen bouwen. Sindsdien is de functionaliteit uitgebreid met Agentforce 2.0 in december en recent met Agentforce 2dx, waarmee agents proactief acties kunnen uitvoeren.

Beschikbaarheid

Flex Credits en de Flex Agreement zijn per direct beschikbaar voor Agentforce-klanten. De nieuwe gebruikerslicenties voor Agentforce for Sales, Service en Industries komen beschikbaar in de zomer van 2025. Enterprise Edition-klanten en hoger kunnen 100.000 gratis Flex Credits krijgen via Salesforce Foundations.

Met de introductie van deze nieuwe prijsstrategie zet Salesforce een grote stap om geavanceerde AI-agents naar meer organisaties te brengen. Ook voor kleinere organisaties is 500 dollar voor 100.000 credits prima te betalen, zeker als die credits vervolgens extra omzet of grote kostenbesparingen opleveren. Salesforce wijkt hiermee wel af van andere SaaS-oplossingen, die vaker kiezen voor onbeperkte en daarmee duurdere licentiemodellen.