‘Bedrijven geven voorkeur aan data-ervaring boven pure data scientists’

Bedrijven nemen liever mensen aan die aantoonbare ervaring hebben met data, dan pure data scientists. Dat blijkt uit onderzoek van data-analysebedrijf Qlik namens het Data Literacy Project.

Maar liefst 59 procent van de bedrijven wereldwijd vindt werkervaring of een case-interview de beste aanwijzing van datavaardigheden. Dit geldt voor 61 procent van de Europese respondenten.

Slechts 17 procent van de Europese respondenten ziet een bachelor- of masterdiploma in data science als het belangrijkste argument om een kandidaat aan te nemen. Dit geldt ook voor een doctoraat.

Veel vraag

Er is overigens wel veel vraag naar medewerkers die met data om kunnen gaan. Van de onderzochte Europese bedrijven geeft 68 procent, 63 procent wereldwijd, aan in alle lagen van de organisatie actief te zoeken naar kandidaten die data op een goede manier kunnen lezen, verwerken en analyseren.

Medewerkers in dit veld zijn er echter weinig. Gemiddeld staan vacatures binnen dit vakgebied 45 dagen open. Slechts 24 procent van de werknemers voelt zich zeker over zijn datavaardigheden. Het gevolg van deze krapte is dat 84 procent van de leidinggevenden in Europa nu al aangeeft dat er hogere salarissen worden betaald aan medewerkers met deze vaardigheden.

Opvallend is da 58 procent van de Europese bedrijven ondanks deze krapte medewerkers geen trainingen aanbiedt voor datavaardigheden. Van de respondenten faciliteert 34 procent wel zelf opleidingsprogramma’s op dit gebied. Wel geeft 78 procent van de medewerkers aan bereid te zijn om tijd en moeite te steken in het uitbreiden van hun kennis op data-gebied.

Data Literacy Project

Het Data Literacy Project wil helpen om aan de groeiende vraag naar datavaardige medewerkers te voldoen. Het project werd vorig jaar gelanceerd door een aantal organisaties wereldwijd, waaronder Qlik.

In mei dit jaar introduceerde het project het eerste wereldwijd erkende diploma voor datageletterdheid. Deze certificering is gratis en ontwikkeld door wetenschappers en specialisten van Qlik. Om het diploma te behalen, moet een examen van zeventig vragen met succes worden afgelegd.