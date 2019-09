Splunk lanceert venture capital-afdeling en nieuwe prijsopties

Splunk heeft een venture capital-afdeling in het leven geroepen voor investeringen in op data gerichte bedrijven. Ook onthulde het bedrijf nieuwe prijsopties en diverse nieuwe partnerinitiatieven.

De nieuwe investeringsafdeling heet Splunk Ventures, schrijft Silicon Angle. Splunk Ventures bestaat uit een Innovation Fund van 100 miljoen dollar en een Social Impact Fund van 50 miljoen dollar. Het Innovation Fund is gericht op bedrijven die werken met data en analytics.

Het Social Impact Fund is voor bedrijven die “data gebruiken om positieve sociale impact, workforce-ontwikkeling, equality en duurzaamheid te drijven”.

Bedrijven die in aanmerking komen voor financiering, krijgen ook toegang tot Splunk-technologie, het ecosysteem van het bedrijf en co-marketingbronnen.

Nieuwe prijzen

Ook kondigde Splunk enieuwe prijsopties aan, onder de noemer Data-to-Everything. Allereerst is er Predictive Pricing, dat vooraf gedefinieerde prijzen vaststelt. Die prijzen beginnen bij 125 GB voor Splunk Enterprise, IT Service Intelligence en Enterprise Security. De prijzen schalen mee met gebruik.

Ook is er een optie genaamd Infrastructure-Based Pricing. Enterprise-klanten kunnen daarmee betalen op basis van de computing-kracht die nodig is om software on premises en in de cloud te draaien. Tot slot is er een set aan Rapid Adoption-pakketten. Deze pakketten beginnen bij 10.000 dollar voor drie tot vijf use cases, zoals IT en security-operaties.

Bedrijven die hun licentiemodel niet aan willen passen, kunnen het Data ingestion-gebaseerde model blijven gebruiken.

Nieuwe samenwerkingen

Tot slot onthulde Splunk diverse nieuwe samenwerkingen. Eén daarvan is met Accenture, waar waarschijnlijk een nieuwe data analytics-oplossing uit moet komen. Op het gebied van beveiliging heeft Deloitte zijn Fusion Managed Services-aanbiedingen uitgebreid met het Splunk Phantom security-orchestratie-, automatiserings- en response-platform.

Ook is er een nieuwe oplossing gekomen uit de samenwerking met Cisco. Dit is een nieuw endpoint security analytics-product en kan per direct worden besteld.

Daarnaast is er een nieuwe samenwerking met SAP SE, gericht op niet-gespecificeerde verbeteringen voor operationele automatisering en gebruikerservaringen.