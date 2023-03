Dell komt met nieuwe pc’s om te voldoen aan de eisen van flexibel werken. Overal kunnen werken is een steeds belangrijkere eis in de professionele wereld. Dell hoopt in deze behoefte te voorzien.

Volgens de statistieken van het bedrijf erkent 61 procent van de IT decision makers dat ze werknemers meer responsieve technologie kunnen bieden om de werkomgeving te verbeteren.

Met 13th Gen Intel Core CPU’s en de meest recente Dell Optimizer mogelijkheden, zijn de Latitude en Precision lijnen ontworpen om intelligent maatwerk te leveren van de PC tot het ecosysteem.

De Dell Latitude 9440 – verkrijgbaar in aluminium en grafiet – wordt een “collaboration device” genoemd en is ’s werelds kleinste 14-inch commerciële pc. Het ontwerp is geïnspireerd op de XPS-reeks. Dell heeft het ontwerp echter aangepast, vereenvoudigd en “schoner” gemaakt om tegemoet te komen aan de behoeften van werknemers.

Omdat videoconferenties steeds populairder worden, beschikt de Latitude 9440 over een bijgewerkt thermisch ontwerp met dubbele ventilatiesystemen.

Lees ook: Dell onthult nieuwe OptiPlex pc’s, met oog op productiviteit

Creativiteit

Het bedrijf beweert dat prestaties overal een vereiste zijn. Het is echter essentieel voor systemen die grafisch ontwerpers, architecten en ingenieurs ondersteunen.

Dell heeft een 16-inch dun en licht mobiel workstation toegevoegd aan de Precision line-up voor professionals die extra scherm willen. Voor een 16-inch workstation heeft de nieuwe Precision 5680 volgens het bedrijf de laagste footprint ooit. De Precision-lijn moet engineers en designers meer meeslepende ervaringen geven.

Verder omvatten de specs een NVIDIA RTX 5000 Ada Generation Laptop GPU, maximaal 64GB DDR5-geheugen en een Intel Core i9 (45W) processor. De precision-lijn komt ook met een 16:10 InfinityEdge-display, haptisch trackpad, vier klasse A audioluidsprekers, tot UHD+ PremierColor-display en FHD IR-camera met nabijheids- en omgevingslichtsensor.

Daarnaast gebruikt Dell zijn Dual Opposite Outlet-fantechnologie. Dit moet ervoor zorgen dat het apparaat veeleisende toepassingen en workflows aankan. Het heeft ook een HDMI-poort, een SD-kaartsleuf van volledig formaat, een optionele smartcardlezer en wordt opgeladen via USB-C.

Geen afbreuk aan duurzaamheid

Daarnaast hebben beide lijnen een ecologisch duurzaam ontwerp en zijn de apparaten voorzien van diverse gerecyclede kunststoffen, teruggewonnen koolstofvezel, hernieuwbare materialen en oceaangebonden kunststoffen.

In de Latitude serie heeft Dell 64 procent meer gerecyclede en biologisch afbreekbare kunststoffen gebruikt. Ook het chassis bestaat voor 75 procent uit gerecycled aluminium. De keycaps zijn gemaakt van 75 procent gerecycled plastic en bevatten materialen gemaakt van agrarisch voedselafval.

De voedingsadapters van de Latitude 9440, Precision 5860 en Precision 3000-serie zijn de eerste die gerecycled koper gebruiken. Tot slot wordt in het hele Latitude- en Precision-assortiment nog steeds 100 procent gerecyclede of hernieuwbare verpakking gebruikt.