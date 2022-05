Celonis heeft ter gelegenheid van zijn World Tour nieuwe features aangekondigd voor het Execution Management System (EMS). De updates richten zich met name op het omgaan met data en acties.

Celonis zet zich de afgelopen jaren steeds meer in om van process mining-speler uit te groeien tot execution management-leverancier. Dit betekent dat process mining nog steeds ingezet wordt voor het opsporen van inefficiënties in bedrijfsprocessen, om aan de gevonden inefficiëntie een actie te koppelen. Alleen met het triggeren van een actie heb je daadwerkelijk wat aan process mining, zo is de gedachte.

Data en acties

Vanuit die gedachte worden de nieuwe features uitgebracht. Een voorbeeld daarvan is de nieuwe Data Integration-gebruikerservaring. Hiermee moeten gebruikers eenvoudiger data integreren in het Celonis EMS. Door het proces van data-integratie te begeleiden, hoopt Celonis dat bedrijven eenvoudiger instappen en sneller met de software aan de slag kunnen.

Daarnaast komt Celonis met verbeteringen voor de Process Data Engine. Celonis prijst hierbij met name de integratie van streaming data in EMS, iets waar de software sinds de overname van Lenses eind vorig jaar meer mogelijkheden voor heeft. Dankzij de mogelijkheden rond streaming data kunnen bedrijven direct processen en uitvoering bijsturen. Nieuwe features voor de Process Data Engine richten zich op het analyseren van grote en complexe procesdatasets, wat volgens Celonis tot 52 keer sneller gaat dan bij SQL-gebaseerde technologie.

Aan de execution management-kant komt Celonis tevens met nieuwe Action Flows. Action Flows helpen bij het opzetten van automatische acties in SAP, Oracle en Salesforce, en het starten van workflows in ServiceNow, zonder de onderliggende systemen te beïnvloeden. Met deze softwareoplossingen waren er overigens al diepe integraties.

Samenwerking Microsoft

Celonis licht tijdens de World Tour ook de nieuwe Experiences Microsoft Edition toe. Deze nieuwe functionaliteit stelt klanten in staat om Microsoft Power BI te integreren, om procesgegevens breder te delen. Ook moet het samenwerking via Microsoft Teams en automatiseringen via Microsoft Power Automate versnellen.

De Celonis World Tour is op 24 mei in Amsterdam, waar de functionaliteiten verder uitgelicht worden.

Tip: Wil van der Aalst naar Celonis: ‘Automatisering en object centric process mining leidend’