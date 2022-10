Het Nederlandse SLTN maakt de overname van Advanced Programs bekend. Advanced Programs specialiseert in IT-beheer, datamanagement en applicatieontwikkeling. Het bedrijf gaat bijdragen aan de data analytics-dienstverlening van SLTN.

Advanced Programs werd in 1992 opgericht. Naast IT-beheer en custom applicaties levert het Nederlandse bedrijf volledige infrastructuren voor datamanagement en analytics. Het laatste trok de aandacht van SLTN, een full-stack IT-dienstverlener uit Hilversum.

Advanced Programs wordt onderdeel van SLTN. De organisatie heeft een breed dienstenportfolio, waaronder multi-cloud migraties en beheer, custom applicaties, cybersecurity en data analytics. Advanced Programs gaat de data analytics-afdeling versterken.

“Advanced Programs kan in dezen niet alleen fungeren als een trusted advisor, maar tevens een full-service oplossing bieden voor een succesvolle transformatie naar een datagedreven organisatie”, vertelde SLTN. De overnameprijs van Advanced Programs werd niet bekendgemaakt.

SLTN en Advanced Programs

Ruud Vodegel, CEO van Advanced Programs, blijft verantwoordelijk voor het team. Vodegel gaat nauw samenwerken met Eugene Tuijnman, oprichter en CEO van SLTN. “Door de overname is SLTN nog meer in staat om vraagstukken voor klanten op te lossen waar data en applicatiemodernisering een belangrijke rol spelen of zouden moeten spelen”, reageerde Tuijnman.

De overname is een grote stap voor SLTN. De dienstverlener sleepte in de afgelopen jaren grote overheidsopdrachten binnen, maar op het gebied van overnames bleef het stil. Met de aankoop van Advanced Programs haalt de organisatie expertise in huis. Beide bedrijven focussen op de Nederlandse markt, waardoor het lokale marktaandeel vergroot.

Breed portfolio

Het brede portfolio van SLTN wordt mogelijk gemaakt door samenwerkingen met diverse partners. Eerder deze maand werd SLTN door securitygigant KnowBe4 uitgeroepen tot EMEA-partner van het jaar. SLTN gebruikt de securitytechnologie van KnowBe4 om awareness-trainingen te geven aan klanten.

Ook communicatieleverancier Mitel is tevreden met het bedrijf. De organisatie riep SLTN uit tot innovatiepartner van het jaar. SLTN gebruikt de technologie van Mitel voor diensten aan grote klanten in de zorg.