De meeste organisaties investeren in diversiteit en inclusie, maar slechts 20 procent gebruikt data om de impact van initiatieven te meten. Dat suggereert Workday in een onderzoeksrapport.

De volwassenheid van diversiteit en inclusie blijkt ver te zoeken. Hoewel de meeste bedrijven initiatieven nemen om ondervertegenwoordiging aan te pakken, wordt de impact zelden gemeten. Steeds meer HR-processen zijn datagedreven, maar diversiteit en inclusie staat niet op gelijke voet.

Workday sprak meer dan 3.000 HR-professionals en executives voor een wereldwijd onderzoek naar diversiteit en inclusie in het bedrijfsleven. Het onderwerp krijgt steeds meer aandacht. Ondanks inflatie en economische onzekerheid gaf 35 procent van de respondenten aan dat hun bedrijf volgend jaar meer investeert in diversiteit en inclusie.

Gebrek aan data

Belangstelling neemt toe, maar het thema staat in de kinderschoenen. Terwijl drie op de vier bedrijven budgetten hebben voor diversiteit en inclusie, gebruikt slechts 20 procent data om de impact van initiatieven te meten. Het percentage is laag, al helemaal wanneer je rekening houdt met het feit dat steeds meer HR-afdelingen op datagedreven werken overstappen.

60 procent liet weten dat hun bedrijf nieuwe systemen en software nodig heeft om initiatieven te kunnen meten. 39 procent vertelde dat hun bedrijf geen strategische aanpak volgt. Ongeveer een derde vindt dat leidinggevenden meer moeten doen om diversiteit en inclusie te bevorderen.

Het gebrek aan meetbaarheid vertraagt diversiteitsdoelstellingen. Dat is zonde, want de meeste onderzoekers zijn het erover eens dat diversiteit en inclusie voordelig zijn voor de prestaties van bedrijven. Onderzoeksbureau McKinsey stelde onlangs dat Nederlandse startups sneller kunnen groeien door ondervertegenwoordigde medewerkers aan te nemen, waaronder mensen met een praktische scholing, oudere leeftijd of niet-Westerse migratieachtergrond.

Workday Rising

Workday ontwikkelt een breed softwareportfolio voor human resources en finance. De organisatie deelde het onderzoek op Workday Rising, een jaarlijkse conferentie. Techzine doet verslag vanuit Stockholm.