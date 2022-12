Google is bang voor het gevaar dat OpenAI’s ChatGPT-model vormt voor zijn suprematie op het gebied van zoeken op internet.

Het bedrijf reageert door zijn inspanningen om de kloof tussen zijn eigen kunstmatige intelligentiecapaciteit en die van ChatGPT, een geavanceerde chatbot die goede conversatieantwoorden kan geven op vragen, drastisch uit te breiden.

Google vreest dat ChatGPT uiteindelijk Google Search zal vervangen. Hoewel Google-functionarissen openlijk hun bedenkingen hebben geuit over het lanceren van nieuwe AI-mogelijkheden, suggereert een recent verhaal in de New York Times dat het bedrijf de opkomst van generatieve AI-tools zoals ChatGPT ziet als een “code rood”-uitdaging voor zijn positie als belangrijkste zoekmachine op internet.

Pichai wil dat de reactie van Google prioriteit krijgt

Volgens de New York Times heeft Google CEO Sundar Pichai honderden topvergaderingen van het bedrijf “omgegooid” om snel een antwoord te vinden op de vermeende dreiging van rivaliserende AI-modellen.

Hoewel de chatbot van OpenAI uitsluitend bedoeld is als zoekmachine, hebben veel gebruikers ontdekt dat ChatGPT bepaalde vragen maar al te graag beantwoordt met nuttige en onjuiste informatie.

Hoewel ChatGPT een AI-model is dat tekst genereert, is Google volgens de geruchten ook bezig met de ontwikkeling van tekst-naar-beeld- en tekst-naar-videosystemen om te concurreren met een ander OpenAI-model, Dall-E 2, dat nogal opmerkelijke digitale kunstwerken kan maken.

Google heeft redenen om zich zorgen te maken

Zoals de New York Times meldt, aarzelt Google om geavanceerde AI-modellen vrij te geven uit vrees voor de verspreiding van valse of schadelijke informatie. Daarom zou Google zijn Research, Trust en Safety teams hebben opgedragen zich te concentreren op nieuwe concepten en producten in de aanloop naar een conferentie in mei 2023.

Volgens de bron bouwt Google aan een cloudgebaseerde AI-tool die gebruik zal maken van dezelfde technologie als zijn LaMDA-chatbot om eenvoudige klantenservice-taken uit te voeren. Google heeft reden om bezorgd te zijn over concurrenten die zijn suprematie in internet zoeken uitdagen.

Insider Intelligence publiceerde eerder deze week een onderzoek waaruit bleek dat Google en Meta Platforms nu voor het eerst sinds 2014 minder dan 50 procent van de totale digitale advertentie-uitgaven vertegenwoordigen. Google controleert 28,8% van alle digitale advertentie-uitgaven en is daarmee de leider, maar de daling zal zeker de wenkbrauwen doen fronsen.

