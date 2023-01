Snowflake neemt AI-speler Myst AI over. De dataspeler wil de time series forecasting-technologie van de startup mogelijk inzetten om zijn Data Cloud verder met ML-functionaliteit te optimaliseren en naar nieuwe markten te brengen.

Met de overname, waarvan geen financiële details bekend zijn gemaakt, krijgt Snowflake een speler in handen voor AI-toepassingen voor voornamelijk de energiesector. Het platform van Myst AI helpt bij het ontwikkelen van AI-modellen die zakelijke voorspellingen kunnen doen. De energiesector gebruikt dit soort modellen voor bijvoorbeeld het voospellen van fluctuaties van de stroomprijzen, de energievraag van consumenten en andere trends.

Time-seriestechnologie

Het platform van de startup richt zich op het ontwikkelen van neurale netwerken die zogenoemde time-series data verwerken. Het platform biedt gebruikers voorgebouwde neurale netwerken, maar ook connectors voor het verzamelen van time-seriesgegevens, zoals weergegevens.

Met de data kunnen gebruikers vervolgens de voorgebouwde neurale netwerken trainen op het uitvoeren van specifieke taken. Denk daarbij aan het voorspellen van veranderingen in de energievraag.

Het Myst AI-platform helpt ontwikkelaars bij het testen van de juiste accuratesse van de AI-modellen voordat ze in productie gaan. Het nieuw ontwikkelde neurale netwerk kan bijvoorbeeld bepalen hoe een oud zakelijk event is afgelopen. Deze bepaling kan worden getest ten opzichte van de ‘echte’ historische data over dit event en op deze manier kan dan de accuratesse van het bewuste AI-model worden vastgesteld.

Meer ML-toepassingen voor Data Cloud

Snowflake geeft aan dat het de technologie van de overgenomen startup graag wil inzetten voor diverse toepassingen, maar vooral de genoemde time series-voorspellingsmogelijkheden. Dit past in het streven van Snowflake om de komende jaren meer in machine learningmogelijkheden voor zijn Data Cloud-platform te investeren.

Time series forecasting wordt gebruikt voor supply chain management, voorraadplanning en financiële toepassingen. Als interessante sectoren waarin de technologie kan worden uitgerold, noemt Snowflake onder meer de gezondheidszorg, de maaksector en ook de al eerder genoemde energiesector.

Vorig jaar nam Snowflake het bedrijf Streamlit over. Deze AI-speler levert een softwaretool waarmee ontwikkelaars interfaces voor AI- en andere data science-applicaties kunnen bouwen.

