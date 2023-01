Artificial intelligence-startup DataRobot onthult Notebooks. De nieuwe tool stelt data scientists in staat om snel en eenvoudig Jupyter Notebooks aan te maken op het AI-platform van DataRobot.

DataRobot Notebooks is ontworpen om samenwerking onder data scientists te vergemakkelijken. De tool maakt het mogelijk om notebooks met één klik aan te maken en te delen.

DataRobot specialiseert in het stroomlijnen van AI-ontwikkelingsprocessen. DataRobot AI Cloud, het vlaggenschip van de startup, helpt gebruikers zonder programmeervaardigheden bij het ontwikkelen van machine learning-modellen.

DataRobot

Het ontwikkelingsproces van een AI-model heeft drie belangrijke onderdelen: het kiezen van een neural network, het aanpassen daarvan en het trainen van een model op basis van testgegevens. DataRobot AI Cloud biedt diverse tools voor elk onderdeel.

Notebooks stellen data scientists in staat om snel te experimenteren met AI-modellen en bevindingen te delen via berekeningen en code. De lancering van DataRobot Notebooks is voornamelijk interessant voor technische gebruikers.

DataRobot Notebooks

DataRobot Notebooks biedt een uniforme omgeving met centrale beheerfuncties en toegangscontroles, waardoor data scientists notebooks veilig kunnen organiseren en delen.

De notebooks zijn volledig compatibel met de populaire Jupyter Notebook-standaard. Gebruikers hebben toegang tot kant-en-klare gecontaineriseerde omgevingen met veelgebruikte open-source machine learning libraries, waaronder NumPy, Seaborn, scikit-learn en SciPy.

