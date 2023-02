Het nieuwe aanbod is bedoeld om netwerkexploitanten te helpen bedrijfsgegevens effectief op te slaan en te verwerken. De lancering van de Telecom Data Cloud is de laatste in een reeks branchegerichte oplossingen die Snowflake de afgelopen kwartalen heeft geïntroduceerd.

De cloud data platform provider heeft eerder vergelijkbare oplossingen gelanceerd voor de gezondheidszorg, financiële dienstverlening en productiebedrijven. De branchespecifieke oplossingen van Snowflake combineren zijn vlaggenschip, het cloud data platform, met software tools van derden, datasets en adviesdiensten van zijn partners.

Voor elke sector richt het zich op een unieke combinatie van producten van derden. De Telecom Data Cloud omvat softwaretools van meer dan een half dozijn partners, zoals ThoughtSpot en CartoDB.

De gegevens worden opgeslagen in Snowflake, zodat gebruikers queries kunnen uitvoeren om nuttige patronen te identificeren. Daarnaast kunnen ze Carto’s software gebruiken om kaarten te maken die geospatiale gegevens visualiseren, zoals de locatie van zendmasten.

Partners zoals Amazon Web Services, Salesforce, Informatica, Flywheel Software, TransUnion en OneWeb ondersteunen ook de Telecom Data Cloud. Bovendien omvat het nieuwe aanbod van Snowflake datasets van derden, die carriers kunnen combineren met hun interne bedrijfsinformatie om analyse-initiatieven te ondersteunen.

De Telecom Data Cloud biedt toegang tot datasets van Flywheel Software en TransUnion. OneWeb, ook een klant van Snowflake, genereert 55 miljard rijen gegevens per dag van zijn internetsatellietconstellatie.

Snowflake breidt zijn portfolio uit met dit nieuwe aanbod

Phil Kippen, global head of industry for telecom bij Snowflake, stelt: “De volgende golf groei en innovatie in de telecomindustrie zal ongetwijfeld worden aangedreven door gegevens en vereist samenwerking tussen bedrijven en industrieën.”

Kippen voegde eraan toe dat de Telecom Data Cloud één uniform platform creëert dat veilige samenwerking op het gebied van gegevens mogelijk maakt door aanbieders van telecommunicatiediensten te verbinden met een rijk ecosysteem van toepassingen, gegevens en technologiepartners.

Snowflake is al aanzienlijk aanwezig in de telecommunicatiesector, met grote carriers zoals AT&T en Vodafone Group die het cloud data platform van het bedrijf gebruiken, naast andere marktspelers.