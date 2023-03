General Motors (GM) onderzoekt toepassingen van ChatGPT als onderdeel van zijn bredere samenwerking met Microsoft.

“ChatGPT gaat overal in zitten”, stelt GM Vice President Scott Miller in gesprek met Reuters. Het zou erop wijzen dat GM van plan is de technologie in al zijn merken op te nemen, waaronder Chevrolet, Cadillac, Buick en GMC auto’s en vrachtwagens. Het bedrijf werkt aan een virtuele persoonlijke assistent die gebruik maakt van kunstmatige intelligentie modellen achter ChatGPT, volgens een bericht op Semafor.

De chatbotontwikkeling markeert een nieuw niveau in de steeds nauwere samenwerking tussen GM en Microsoft. De twee bedrijven begonnen in 2021 samen te werken om de commercialisering van autonome voertuigen te versnellen.

Een interactieve gebruikershandleiding

De chatbotagent zal stemgestuurd zijn en gebruikmaken van Microsofts Azure-cloudservice, die de exclusieve rechten heeft op de OpenAI-technologie die ChatGPT, beeldmaker DALL-E en Microsofts Bing-chatbot aandrijft.

De agent kan worden gebruikt om toegang te krijgen tot informatie over het gebruik van voertuigfuncties die normaal gesproken te vinden zijn in een handleiding, het programmeren van functies zoals een garagedeurcode of het integreren van schema’s uit een agenda, zei Miller.

In een ander voorbeeld, bij een lekke band, zou de bestuurder de auto kunnen vragen om uit te leggen hoe deze te vervangen, wat ertoe zou kunnen leiden dat de auto een instructievideo afspeelt op een display in het voertuig.

“Deze verschuiving gaat niet alleen over een enkele mogelijkheid zoals de evolutie van spraakopdrachten, maar betekent in plaats daarvan dat klanten kunnen verwachten dat hun toekomstige voertuigen over het algemeen veel capabeler en frisser zijn als het gaat om opkomende technologieën”, vertelde een woordvoerder van GM aan Reuters.

Microsoft heeft miljarden geïnvesteerd in ChatGPT-eigenaar OpenAI. De techgigant heeft gezegd dat het de technologie van de chatbot in al zijn producten wil opnemen, en heeft al de integratie van OpenAI-technologie in zijn Dynamics 365-platform aangekondigd, evenals in zijn Bing-zoekmachine en Edge-browser.