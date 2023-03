Microsoft heeft onder de naam Copilot ChatGPT-functionaliteit toegevoegd aan Dynamics 365. Door AI aan de ERP- en CRM-oplossingen toe te voegen, moeten gebruikers productiever worden.

Microsoft is druk bezig de ChatGPT-AI uit te rollen naar meerdere oplossingen. Onlangs is de functionaliteit al toegevoegd aan zoekmachine Bing, de Edge-browser en Skype.

Met de introductie van ChaptGPT voor Dynamics 365 gaat het gebruik van de AI-tool door de techgigant weer een stap verder. Copilot moet het gebruik van de tools vergemakkelijken en ook automatiseren. Ook moet de toevoeging van de ChatGPT-functionaliteit verdere innovatie versnellen en zorgen voor betere zakelijke uitkomsten.

Beschikbaar voor veel Dynamics 365-oplossingen

De Copilot-functionaliteit is aan veel Dynamics 365-oplossingen toegevoegd. Met deze technologie zijn gebruikers van bijvoorbeeld Dynamics 365 Sales en Viva Sales in staat samenvattingen te maken, product- en prijsinformatie op te stellen en inzichten uit Microsoft Teams-vergaderingen te krijgen.

De toevoeging van de ChatGPT-functionaliteit aan de oplossingen voor klantenervaringen en -contact stellen bijvoorbeeld agents in staat op AI gebaseerde e-mails op te stellen, chats geheel via een virtuele agent te laten verlopen en deze over te zetten naar een mens wanneer de AI er niet meer uitkomt.

Marketeers kunnen hun werkprocessen sterk vereenvoudigen, onder meer door met enkele simpele zoekvragen specifieke doelgroepen op te stellen, rapporten laten maken voor deze doelgroepen uit de beschikbare data en ook inzichten in deze segmenten presenteren.

Copilot voor Microsoft Dynamics 365 Business Central levert snelle productbeschrijvingen voor onder meer webwinkels op basis van metadata als kleur, materiaal en grootte. Bovendien kan de AI-functionaliteit de tone of voice aanpassen, alsmede het formaat en de lengte van de beschrijving. Op deze manier hoeven marketeers en andere contentspecialisten geen teksten meer aan te passen voordat ze live gaan.

Ook de supply chain-oplossingen binnen de Dynamics 365-suite van oplossingen, zoals Microsoft Supply Chain Center en Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management, krijgen nu de ChatGPT AI-functionaliteit van Copilot.

Hiermee kunnen bijvoorbeeld veel beter eventuele verstoringen van de aanvoerlijnen worden voorspeld. Dit op basis van nieuwsberichten, weerberichten en informatie van leveranciers die proactief bepaalde problemen melden. Agents kunnen hierdoor de ‘outreach’ e-mail schrijven, orders andere routes laten lopen, nieuwe leverdata voorspellen en alternatieve distributiecentra inschakelen om aan de klantvraag te voldoen.

Toegevoegde functionaliteit aan Power Platform

Naast de ERP- en CRM-oplossingen is ook aan het low codeplatform Power Platform ChatGPT-functionaliteit toegevoegd. Deze functionaliteit moet bestaande bots meer functionaliteit geven met conversatie-eigenschappen en voegt generatieve AI-modellen toe aan Microsoft Power Apps en Power Automate.

Binnen Power Virtual Agents helpt de nieuwe generatieve AI-functionaliteit bots te trainen op de inhoud van de bedrijfswebsites. Deze verbeterde bots kunnen daarna eenvoudig klantenvragen beantwoorden, zonder daarvoor iedere vraag en antwoord ‘op schrift’ te stellen.

Binnen AI Builder is het nu mogelijk generatieve AI-modellen in een preview te bekijken met behulp van een nieuwe low-code interface in de Azure OpenAI Service.

Hiermee kunnen ontwikkelaars makkelijker generatieve AI-modellen in hun applicaties integreren voor verschillende functies. Denk daarbij aan het samenvatten van rapporten en deze met Power Automate te versturen. Bijvoorbeeld kan een chat-applicatie geheel automatisch samenvattingen van collaboration threads versturen nadat de sessies zijn beëindigd.

Beide toepassingen voor het Power Platform zijn op dit moment alleen in een (beperkte) preview beschikbaar en dan alleen in het Engels en in de VS.

