Volgens een nieuwe studie van onderzoekers van de Universiteit van Pennsylvania en OpenAI zal generatieve kunstmatige intelligentie (AI) een revolutie teweegbrengen in verschillende beroepen. Accountants, wiskundigen, tolken en schrijvers staan bovenaan de lijst van degenen die het meest worden blootgesteld aan de mogelijkheden van de technologie.

De studie analyseerde de taken binnen elk beroep dat ten minste 50% sneller kan worden uitgevoerd met behulp van generatieve AI. Software die wordt aangedreven door grote taalmodellen, generatieve voorgetrainde modellen, of GPT’s, kan tekst analyseren en genereren op een ongekende schaal.

De onderzoekers ontdekten dat bijna 20% van de Amerikaanse beroepsbevolking zou kunnen profiteren van de technologie, met 80% van de werknemers in beroepen waar ten minste één taak sneller kan worden uitgevoerd door generatieve AI.

De wrijving van nieuwe technologie

Informatieverwerkende functies, waaronder public relations specialisten, rechtbankverslaggevers en blockchain ingenieurs, worden in hoge mate blootgesteld aan de technologie. Voor het onderzoek gebruikten ze een overheidsdatabase van beroepen en bijbehorende activiteiten en taken, waarbij mensen en AI-modellen blootstellingsniveaus aan de taken toekenden.

De auteurs voorspelden niet welke banen verloren zouden gaan, en benadrukten dat de implementatie van nieuwe technologieën vaak gepaard gaat met onderhandelingen en weerstand.

Mensen zijn echter al begonnen generatieve AI te gebruiken om efficiënter te werken en sommige werkgevers staan experimenten met de technologie toe. Recente studies hebben aangetoond dat generatieve AI bij specifieke taken tijd kan besparen en betere resultaten kan opleveren dan mensen.

De toekomst van werk zal nooit meer hetzelfde zijn

Bovendien heeft Microsoft onlangs de mogelijkheden van GPT-4, de nieuwste versie van OpenAI’s tool, geanalyseerd en vastgesteld dat het “nieuwe en moeilijke taken” kan oplossen met “prestaties op menselijk niveau” op gebieden als wiskunde, codering, geneeskunde, recht en psychologie.

Volgens deskundigen is de uitdaging voor bedrijven, scholen en beleidsmakers om mensen te helpen zich aan te passen aan nieuwe technologie.

De potentiële impact van generatieve AI op de beroepsbevolking is onmiskenbaar, met industrieën en beroepen die de komende jaren aanzienlijk zullen veranderen. Het valt nog te bezien hoe bedrijven, scholen en beleidsmakers op de uitdaging zullen reageren, maar één ding is zeker: de wereld van het werk staat aan de vooravond van een grote transformatie.

