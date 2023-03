OpenAI heeft onlangs de opvolger van zijn populaire generatieve AI-model GPT-3.5 geïntroduceerd: GPT-4. De laatste versie van dit intelligente AI-model biedt volgens de ontwikkelaar echt op mensen gelijkende prestaties en accepteert zowel input van tekst als beeld.

De ontwikkelaar van generatieve AI-modellen heeft naar eigen zeggen met de opvolger van GPT-3.5 zijn krachtigste AI-model ooit afgeleverd. Hoewel Open AI niet ingaat op de technische details van het AI-model, zoals de architectuur, de data waarop dit model is getraind en op welke hardware het model draait, moet GPT-4 nu ‘op mensen lijkende’ prestaties bieden. Wel is bekend dat GPT-4 draait op de infrastructuur van Microsoft Azure.

Betrouwbaarder en genuanceerder

Het model is volgens OpenAI betrouwbaarder dan voorganger GPT-3.5 en beter in staat zoekvragen genuanceerder te beantwoorden. De input van zowel tekst als beeld maakt het daarnaast mogelijk om nu ook gedetailleerde beschrijvingen te genereren en vragen te beantwoorden op basis van de inhoud van een foto.

GPT-4 is voor deze prestaties onder meer getest op interacties met diverse Amerikaanse benchmarks en (school)examens, waaronder het US Bar-examen voor advocaten.

Tekortkomingen

Voor de betrouwbaarheid is GPT-4 aan stevige stresstesten onderworpen. Hieruit concludeerde de AI-modelontwikkelaar helaas wel dat het AI-model nog enkele beperkingen geeft ten opzichte van de oudere modellen. Onder meer is GPT-4 op dit moment nog niet volledig betrouwbaar omdat het last heeft van ‘hallucinaties’. Daarnaast heeft het model een beperkt context window en leert het nog niet van ervaring.

De ontwikkelaars constateerden ook dat het model mogelijk schadelijke vooringenomen content genereert, zoals adviezen voor het plannen van aanvallen, het ontwikkelen van biologische wapens of hate speech. Ook kan het code genereren die vanaf begin is gecompromitteerd of kwetsbaarheden bevat. Gebruikers moeten daarom goed oppassen met het gebruik van GPT-4 voor gevoelige zaken en/of activiteiten.

Eerste toepassingen

Ondanks deze gevaarlijke tekortkomingen heeft OpenAI samen met partners de eerste applicaties en toepassingen ontwikkeld die het nieuwe krachtige generatieve AI-model toepassen. Denk daarbij onder meer aan integratie in de taalleerapplicatie Duolingo, een virtuele online leraar voor Khan Academy en een op GPT-4 gebaseerde chatbot voor medewerkers van zakenbank Morgan Stanley.

Daarnaast kijkt OpenAI met partners of het AI-model in staat is autonome acties, zonder menselijke input, uit te voeren. Tot nu toe is dat nog niet het geval, zo stelt de AI-ontwikkelaar.

Geïnteresseerden krijgen alleen toegang tot GPT-4 via de betaalde ChatGPT Plus-versie van de AI-ontwikkelaar. Microsoft heeft daarnaast laten weten dat ook de nieuwe versie van Bing op GPT-4 draait.

