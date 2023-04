De verhuizing is bedoeld om de onderzoeksdivisies van Google op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) te consolideren en gelijke tred te houden met andere techgiganten op dit gebied. DeepMind mede-oprichter en CEO Demis Hassabis zei in een blogpost dat de nieuwe eenheid nauw zal samenwerken met Google’s productgebieden om AI-onderzoek en -producten te leveren.

Als onderdeel van de vorming van DeepMind zal Google een nieuwe wetenschappelijke raad oprichten om toezicht te houden op de onderzoeksvoortgang en de richting van de eenheid, onder leiding van Koray Kavukcuoglu, VP research bij DeepMind.

Eli Collins, VP products bij Google Research, zal toetreden tot Google DeepMind als VP products. Tegelijkertijd wordt Google Brain lead Zoubin Ghahramani lid van het Google DeepMind research leadership team en rapporteert hij aan Kavukcuoglu.

Het nieuwe team

Jeff Dean, medeoprichter van Google Brain, wordt chief scientist voor zowel Google Research als Google DeepMind en rapporteert aan CEO Sundar Pichai. Ondertussen blijft Google Research een onafhankelijke divisie die rapporteert aan Google’s SVP of Technology and Society, James Manyika.

Zij zal zich ook richten op fundamentele vooruitgang in de computerwetenschap op verschillende gebieden, waaronder algoritmen en theorie, privacy en veiligheid, kwantumcomputing, gezondheid, klimaat en duurzaamheid, en verantwoorde AI.

Hassabis verklaart dat Google via Google DeepMind talent van wereldklasse op het gebied van AI samenbrengt met rekenkracht, infrastructuur en middelen om de volgende generatie AI-doorbraken en -producten van Google en Alphabet te creëren. Google DeepMind zal de volgende golf van wereldveranderende doorbraken moedig en verantwoord creëren.

Geboren rond dezelfde tijd

DeepMind werd in 2010 mede opgericht door Hassabis, Shane Legg en Mustafa Suleyman, en Google nam het bedrijf in 2014 over voor 500 miljoen dollar. Google Brain werd een jaar later opgericht als parttime onderzoekssamenwerking tussen Dean, Google-onderzoeker Greg Corrado en Stanford University-professor Andrew Ng.

DeepMind heeft moeite gehad om kostendekkend te werken met zijn groeiende uitgaven, waaronder de computers die nodig zijn om enorme AI-modellen te trainen en een aanzienlijk personeelsbestand van ongeveer 1000 werknemers.

De laatste tijd is DeepMind steeds belangrijker geworden binnen Alphabet omdat het bedrijf rivalen als Microsoft en OpenAI wil verslaan in de race om inkomstengenererende AI. Pichai benadrukte dat Google sinds 2016 een AI-first bedrijf is en AI ziet als de belangrijkste manier om zijn missie waar te maken.

Lees ook: Google brengt professionele cloud-diensten samen in Cloud Consulting